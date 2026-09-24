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Risma Azzah Fatin
Jumat, 25 September 2026 | 04.36 WIB

Jürgen Klopp Tak Ingin Memberikan Janji Trofi Pada Penggemar Timnas Jerman

Jurgen Klopp (Flashscore) - Image

Jurgen Klopp (Flashscore)

JawaPos.com – Jürgen Klopp menolak memberikan janji mengenai trofi menjelang debutnya sebagai pelatih tim nasional Jerman saat menghadapi Belanda di UEFA Nations League.

Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (24/9), Mantan pelatih Liverpool tersebut mengatakan bahwa dirinya dan para pemain akan berusaha membangun tim yang mampu bersaing dalam setiap pertandingan.

Klopp memilih bersikap hati-hati karena tugas utamanya saat ini adalah memperbaiki permainan Jerman setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026.

Klopp menyadari bahwa Jerman memiliki sejarah panjang dalam kompetisi internasional, tetapi tim tersebut belum meraih gelar besar sejak menjuarai Piala Dunia 2014.

Pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab membawa pendekatan permainan yang dapat meningkatkan peluang tim meraih kemenangan, meskipun proses tersebut membutuhkan waktu.

Klopp berharap tanda-tanda perkembangan dari perubahan yang dilakukan bersama skuad sudah dapat terlihat ketika Jerman menghadapi Belanda.

Setelah menjalani pertandingan melawan Belanda, Jerman dijadwalkan menghadapi Yunani pada Minggu sebelum bertemu Serbia pada 1 Oktober.

Jerman kemudian akan kembali menghadapi Yunani tiga hari setelah pertandingan tersebut sebagai bagian dari rangkaian persiapan di bawah kepemimpinan Klopp.

Pelatih berusia 59 tahun itu menegaskan bahwa para pemain siap menjalani proses perubahan dan mengambil langkah-langkah untuk membangun kembali kekuatan tim nasional Jerman.

Editor: Hanny Suwindari
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