Pesan Jürgen Klopp untuk Pendukung Timnas Jerman: Saya Orang Baru

JawaPos.com - Era baru sepak bola Jerman akhirnya resmi dimulai. Jürgen Klopp telah memimpin sesi latihan pertamanya sebagai pelatih Timnas Jerman setelah ditunjuk menggantikan Julian Nagelsmann pada akhir Juli lalu.

Mantan pelatih Liverpool itu langsung membawa sejumlah perubahan dan menegaskan keinginannya untuk melihat sebanyak mungkin pemain selama jeda internasional.

Klopp memanggil 44 pemain untuk menjalani empat pertandingan UEFA Nations League melawan Belanda, Yunani dua kali, dan Serbia. Para pemain tersebut kemudian dibagi menjadi dua kelompok untuk menjalani agenda pertandingan yang berbeda.

Beberapa perubahan terjadi sebelum tim berkumpul. Lennart Karl dari Bayern Munich dan Karim Adeyemi dari Barcelona bertukar tempat di masing-masing skuad, sementara Brajan Gruda dari RB Leipzig harus mundur karena mengalami cedera. Namun, secara umum, Klopp tetap menjalankan rencana yang sudah disiapkannya.

"Saya Orang Baru"

Melansir Bavarian Football, menjelang sesi latihan resmi pertamanya bersama Jerman, Klopp mengirimkan pesan video kepada para pendukung Die Mannschaft di seluruh dunia.

Dalam pesan tersebut, ia memperkenalkan dirinya dengan cara yang cukup khas. Klopp menyebut dirinya sebagai "yang baru", sebuah permainan kata dari julukan "yang biasa" yang pernah ia gunakan ketika pertama kali diperkenalkan sebagai pelatih Liverpool pada 2015.

"Hai. Beberapa dari kalian mungkin mengenal saya, beberapa mungkin tidak… Saya orang baru. Saya adalah pelatih baru tim nasional Jerman, dan saya sangat senang dengan hal itu.”

“Dan saya mendengar kalian mendukung kami dari hampir seluruh penjuru dunia. Terima kasih untuk itu. Jadi, selamat datang, semoga menyenangkan, mungkin kita akan bertemu di stadion mana pun di luar sana, dan saya tidak sabar! Ayo!"