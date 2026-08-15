Dusan Vlahovic Resmi Tinggalkan Juventus dan Memulai Babak Baru Bersama Besiktas

JawaPos.com – Dusan Vlahovic resmi menjadi pemain baru Besiktas setelah meninggalkan Juventus dan melanjutkan kariernya di Liga Turki.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum’at (14/8), Penyerang asal Serbia berusia 26 tahun tersebut menandatangani kontrak hingga akhir musim 2028/29, dengan gaji tetap sebesar EUR 7,5 juta atau sekitar Rp142,5 miliar per musim.

Kepindahan tersebut mengakhiri masa bakti Vlahovic bersama Juventus setelah empat musim memperkuat klub asal Turin tersebut.

Vlahovic bergabung dengan Juventus dari Fiorentina pada Januari 2022 setelah tampil sebagai salah satu penyerang menonjol di Serie A.

Juventus mengeluarkan biaya transfer hampir EUR 80 juta atau sekitar Rp1,52 triliun untuk mendatangkan penyerang asal Serbia tersebut. Setelah empat musim, Vlahovic memilih meninggalkan Juventus karena tidak mencapai kesepakatan mengenai perpanjangan kontrak dengan klub.

Besiktas menilai kedatangan Vlahovic sebagai tambahan penting bagi lini serang mereka untuk menghadapi musim baru. Klub asal Istanbul tersebut sebelumnya mengonfirmasi bahwa negosiasi dengan Vlahovic sedang berlangsung sebelum secara resmi mengumumkan kesepakatan.

Besiktas juga menyiapkan acara perkenalan terbuka di Stadion Tüpraş agar Vlahovic dapat bertemu langsung dengan para pendukung klub barunya.

Sebelum meninggalkan Juventus, Vlahovic menyampaikan pesan perpisahan kepada klub, rekan-rekan setim, dan para pendukung melalui media sosial.

Vlahovic mengaku meninggalkan Turin dengan banyak kenangan dan rasa syukur setelah menjalani berbagai pengalaman, termasuk meraih kemenangan serta menghadapi sejumlah masa sulit.