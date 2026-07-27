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M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 27 Juli 2026 | 18.37 WIB

Ambisi Besar Mark van Bommel Setelah Ditunjuk Sebagai Pelatih Baru Timnas Belgia

Mark van Bommel saat menukangi PSV Eindhoven musim 2018/2019. (PSV)

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Belgia resmi menunjuk Mark van Bommel sebagai pelatih kepala baru tim nasional Belgia. Mantan gelandang timnas Belanda itu menggantikan Rudi Garcia, yang dipastikan meninggalkan jabatannya setelah kontraknya berakhir pada 31 Juli.

Penunjukan Van Bommel dilakukan setelah Belgia menutup kiprah mereka di Piala Dunia 2026 dengan mencapai babak perempat final.

Siap Membangun Belgia yang Lebih Kompetitif

Melansir ESPN, Van Bommel mengaku antusias menerima tantangan baru bersama salah satu tim terbaik Eropa. Ia bertekad membangun skuad yang disiplin, penuh ambisi, dan mampu bersaing dengan negara-negara terbaik di dunia.

"Belgia memiliki pemain-pemain luar biasa dan potensi yang sangat besar," kata Van Bommel.

"Bersama dengan staf pelatih saya, kami ingin membangun tim yang disiplin, ambisius, dan cukup berani untuk bersaing dengan yang terbaik."

Berbekal Pengalaman di Klub-klub Besar

Pria berusia 49 tahun itu bukan sosok asing di dunia sepak bola Eropa. Sebagai pelatih, Van Bommel pernah menangani PSV Eindhoven, VfL Wolfsburg, dan Royal Antwerp.

Prestasi terbaiknya datang bersama Antwerp ketika mengantarkan klub tersebut meraih gelar Liga Belgia dan Piala Belgia pada 2023. Gelar liga itu menjadi yang pertama bagi Antwerp sejak 1957.

Saat masih aktif bermain, Van Bommel juga memiliki karier yang gemilang bersama Barcelona, Bayern Munchen, dan AC Milan. Bersama tim nasional Belanda, ia menjadi bagian dari skuad yang mencapai final Piala Dunia 2010 sebelum kalah dari Spanyol.

Didampingi Tiga Asisten Berpengalaman

Dalam tugas barunya, Van Bommel akan didampingi Boudewijn Zenden, Maarten Martens, dan Reinier Robbemond sebagai asisten pelatih.

Ia menegaskan bahwa seluruh staf akan bekerja maksimal demi membawa Belgia kembali meraih prestasi.

"Kesuksesan tidak pernah dijamin, tetapi kerja keras, kejujuran, dan komitmen adalah jaminan. Kami akan memberikan segalanya untuk membantu tim ini berkembang setiap hari dan membuat rakyat Belgia bangga," ujarnya.

Editor: Edi Yulianto
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