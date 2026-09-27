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M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 27 September 2026 | 22.52 WIB

Rio Ferdinand Sindir Man City yang Terus Membantah 115 Tuduhan

Rio Ferdinand, legenda Manchester United. (Tangkapan Layar YouTube/Rio Ferdinand Present) - Image

Rio Ferdinand, legenda Manchester United. (Tangkapan Layar YouTube/Rio Ferdinand Present)

JawaPos.com - Rio Ferdinand melontarkan sindiran kepada Manchester City setelah klub tersebut dilaporkan dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 tuduhan pelanggaran aturan keuangan Liga Premier. Mantan bek Manchester United itu bahkan menyebut The Red Devils berpotensi mendapatkan tambahan tiga gelar secara retrospektif.

City telah berada di bawah penyelidikan selama bertahun-tahun setelah didakwa melakukan 115 pelanggaran terhadap aturan pengeluaran Liga Premier. Hingga kini, hukuman belum dijatuhkan, dengan denda, pengurangan poin, hingga pengusiran dari kompetisi sebagai sejumlah kemungkinan yang disebutkan.

Melansir Mirror, menanggapi perkembangan tersebut melalui X, Ferdinand menulis:

“Satu lagi medali Liga Premier untuk ditambahkan ke lemari koleksi.”

Ferdinand kemudian mengaitkan situasi tersebut dengan dua musim ketika Manchester United finis sebagai runner-up. Ia menyebut musim 2017/18 di bawah Jose Mourinho dan 2020/21 ketika Ole Gunnar Solskjaer menjadi manajer.

Sambil membagikan gambar kedua mantan bosnya, Ferdinand menulis:

“Dan satu lagi [gelar] untuk Jose…. Dan satu lagi untuk Ole.”

Ferdinand sebelumnya mempertanyakan lamanya proses kasus City

Editor: Novia Tri Astuti
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