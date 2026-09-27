Alexander Isak Cedera, Liverpool Cemas Jelang Hadapi Manchester City

Alexander Isak dipulangkan lebih cepat dari Timnas Swedia setelah mengalami cedera ringan. Liverpool kini menunggu hasil pemeriksaan medis sang penyerang. (@swemnt/Instagram).
JawaPos.com - Alexander Isak harus meninggalkan pemusatan latihan Timnas Swedia lebih awal setelah mengalami cedera ringan saat menjalani tugas internasional. Penyerang Liverpool itu sebelumnya tampil penuh dan mencetak gol pembuka ketika Swedia menang 2-1 atas Rumania, Sabtu (26/9).
Isak dipastikan tidak akan memperkuat Swedia dalam tiga pertandingan Nations League 2026 tersisa pada jeda internasional kali ini. Swedia dijadwalkan menghadapi Polandia pada Selasa (29/9), Bosnia dan Herzegovina pada 3 Oktober, kemudian kembali melawan Rumania tiga hari berselang.
Liverpool mengonfirmasi bahwa Isak telah dipulangkan ke klub untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim medis The Reds akan memantau kondisi pemain tersebut di AXA Training Centre.
“Alexander Isak akan kembali ke Liverpool dari tugas internasional karena mengalami cedera ringan,” tulis pernyataan Liverpool di situs resmi klub.
“Penyerang itu tidak akan terlibat dalam tiga pertandingan Swedia yang tersisa pada jeda internasional kali ini dan sekarang akan diperiksa oleh staf medis klub di AXA Training Centre,” lanjut pernyataan tersebut.
Cedera ini menjadi perhatian Liverpool karena Isak tengah mengawali musim dengan performa positif. Sang penyerang diharapkan menjadi salah satu pilihan utama di lini depan setelah musim debutnya bersama The Reds sebelumnya terganggu masalah kebugaran.
Liverpool kini masih menunggu hasil pemeriksaan medis untuk mengetahui tingkat keparahan cedera Isak. Belum ada kepastian mengenai berapa lama pemain asal Swedia tersebut harus menepi.
Liverpool berharap Isak dapat kembali tersedia ketika kompetisi klub bergulir setelah jeda internasional. The Reds dijadwalkan menghadapi Manchester City dalam pertandingan Premier League berikutnya pada 11 Oktober.
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