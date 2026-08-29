Manchester City Raup Rp 6,4 Triliun dari Penjualan Pemain, Era Baru Dimulai Setelah Guardiola Pergi

Manchester City berhasil tekuk Bournemouth 2-1. (X/@ManCity)
JawaPos.com - Manchester City menjalani bursa transfer musim panas 2026 dengan cara yang tidak biasa. Kepergian Pep Guardiola setelah 10 tahun menangani klub ikut membuka jalan bagi perubahan besar dalam komposisi skuad The Citizens.
Bukan hanya mendatangkan pemain baru, Manchester City justru mencatat rekor fantastis dari aktivitas penjualan pemain. Hingga saat ini, klub telah mengantongi pemasukan sekitar 336,9 juta euro atau setara Rp 6,4 triliun dari penjualan pemain.
Angka tersebut menjadi rekor baru Manchester City. Sebelumnya, pemasukan tertinggi klub dari penjualan pemain terjadi pada musim 2022/2023 dengan nilai 161,9 juta euro.
Artinya, pendapatan City pada musim panas tahun ini sudah lebih dari dua kali lipat dibandingkan rekor sebelumnya.
Fenomena tersebut tidak lepas dari perubahan besar yang terjadi di Etihad Stadium setelah Guardiola meninggalkan klub. Sejumlah pemain yang menjadi bagian penting dari era kejayaan City mulai dilepas.
Salah satu yang mencuri perhatian adalah Savinho. Pemain asal Brasil tersebut dijual ke Tottenham Hotspur dengan nilai sekitar 88 juta euro. Transfer itu membuat Savinho menjadi pemain dengan nilai penjualan tertinggi dalam sejarah Manchester City.
Sebelumnya, rekor tersebut dipegang Julian Alvarez yang dilepas ke Atletico Madrid dengan nilai 75 juta euro.
Selain Savinho, City juga melepas Tijjani Reijnders ke Al Qadsiah dengan nilai sekitar 61 juta euro. Sementara Rodri Hernandez kembali ke Spanyol setelah Barcelona menebusnya dengan harga sekitar 60 juta euro.
Nico Gonzalez juga masuk dalam daftar penjualan terbesar City. Gelandang tersebut pindah ke Newcastle United dengan nilai transfer sekitar 56 juta euro.
James Trafford turut meninggalkan klub setelah Leeds United memboyongnya dengan biaya 47 juta euro. Nilai tersebut membuat Trafford tercatat sebagai kiper Inggris termahal sepanjang sejarah.
Meski melepas banyak pemain, Manchester City tetap aktif memperkuat skuad. Klub telah menghabiskan sekitar 274 juta euro untuk mendatangkan pemain baru pada musim panas ini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers
Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!