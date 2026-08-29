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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 30 Agustus 2026 | 04.50 WIB

Manchester City Raup Rp 6,4 Triliun dari Penjualan Pemain, Era Baru Dimulai Setelah Guardiola Pergi

Manchester City berhasil tekuk Bournemouth 2-1. (X/@ManCity) - Image

Manchester City berhasil tekuk Bournemouth 2-1. (X/@ManCity)

JawaPos.com - Manchester City menjalani bursa transfer musim panas 2026 dengan cara yang tidak biasa. Kepergian Pep Guardiola setelah 10 tahun menangani klub ikut membuka jalan bagi perubahan besar dalam komposisi skuad The Citizens.

Bukan hanya mendatangkan pemain baru, Manchester City justru mencatat rekor fantastis dari aktivitas penjualan pemain. Hingga saat ini, klub telah mengantongi pemasukan sekitar 336,9 juta euro atau setara Rp 6,4 triliun dari penjualan pemain.

Angka tersebut menjadi rekor baru Manchester City. Sebelumnya, pemasukan tertinggi klub dari penjualan pemain terjadi pada musim 2022/2023 dengan nilai 161,9 juta euro.

Artinya, pendapatan City pada musim panas tahun ini sudah lebih dari dua kali lipat dibandingkan rekor sebelumnya.

Fenomena tersebut tidak lepas dari perubahan besar yang terjadi di Etihad Stadium setelah Guardiola meninggalkan klub. Sejumlah pemain yang menjadi bagian penting dari era kejayaan City mulai dilepas.
Salah satu yang mencuri perhatian adalah Savinho. Pemain asal Brasil tersebut dijual ke Tottenham Hotspur dengan nilai sekitar 88 juta euro. Transfer itu membuat Savinho menjadi pemain dengan nilai penjualan tertinggi dalam sejarah Manchester City.
Sebelumnya, rekor tersebut dipegang Julian Alvarez yang dilepas ke Atletico Madrid dengan nilai 75 juta euro.

Selain Savinho, City juga melepas Tijjani Reijnders ke Al Qadsiah dengan nilai sekitar 61 juta euro. Sementara Rodri Hernandez kembali ke Spanyol setelah Barcelona menebusnya dengan harga sekitar 60 juta euro.

Nico Gonzalez juga masuk dalam daftar penjualan terbesar City. Gelandang tersebut pindah ke Newcastle United dengan nilai transfer sekitar 56 juta euro.

James Trafford turut meninggalkan klub setelah Leeds United memboyongnya dengan biaya 47 juta euro. Nilai tersebut membuat Trafford tercatat sebagai kiper Inggris termahal sepanjang sejarah.

Meski melepas banyak pemain, Manchester City tetap aktif memperkuat skuad. Klub telah menghabiskan sekitar 274 juta euro untuk mendatangkan pemain baru pada musim panas ini.

Editor: Banu Adikara
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