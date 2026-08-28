Rayan Cherki Kejar Level Kevin De Bruyne, Borong Dua Umpan Gol di Matchweek Pertama Manchester City

Pemain Manchester City Rayan Cherki (kanan) bersama Erling Haaland. (Dok. Instagram/@rayan_cherki)
JawaPos.com – Rayan Cherki membuktikan bahwa meski pelatih Manchester City berganti, sensasinya tidak terhenti. Musim lalu, dalam musim perdana bersama City yang ironisnya musim terakhir pelatih Pep Guardiola, Cherki langsung menjelma sebagai kreator utama gol-gol The Citizens –sebutan City. Musim ini, dengan Enzo Maresca menggantikan Pep, Cherki masih jadi pengumpan gol andalan City.
Cherki telah membuktikannya ketika memborong dua umpan gol dalam kemenangan 2-0 atas AFC Bournemouth dalam matchweek pertama Premier League pekan lalu (23/8). Padahal, pemilik nomor 10 di City itu masuk sebagai pengganti. Dini hari nanti (29/8), Cherki diharapkan mengulang penampilan serupa saat City menantang Crystal Palace dalam matchweek kedua di Selhurst Park, London (siaran langsung Vidio pukul 02.00 WIB).
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Sejak memperkuat City, Cherki sudah mengoleksi 18 umpan gol dari 58 laga semua ajang. Cherki pun mendekati pencapaian mantan gelandang serang City, Kevin De Bruyne, yang mencatatkan 21 umpan gol dalam jumlah laga sama.
”Dampak Rayan memang sungguh luar biasa. Dia memang tipe pemain seperti itu (kreator gol),” kata Maresca seperti dilansir dari Manchester Evening News.
Tidak mau menyia-nyiakan potensi Cherki, Maresca siap memainkan gelandang serang timnas Prancis itu sebagai starter menghadapi The Eagles –julukan Palace. ”Dia akan menunjukkan kemampuannya lagi di London (kandang Palace, Red),” tegas Maresca.
Musim panas ini, Maresca melakukan perombakan besar-besaran komposisi lini tengahnya, khususnya di posisi pivot. Selain melepas kapten timnas Spanyol Rodri ke FC Barcelona, City juga telah melego Tijjani Reijnders dan Nico Gonzalez. Nama terakhir baru pindah ke Newcastle United dengan nilai transfer GBP 48 juta (Rp 1,15 triliun) kemarin (27/8).
Pengganti Nico sudah hadir di Etihad Campus –markas latihan City, gelandang 18 tahun timnas Maroko Ayyoub Bouaddi. City juga masih mengincar gelandang Chelsea Enzo Fernandez.
”Saya sudah lama mengikuti kiprah City dan saya menyukai gaya permainan mereka. City selalu berusaha menampilkan permainan sepak bola yang berkualitas. Klub ini juga dibangun untuk meraih kemenangan,” kata Bouaddi yang dikontrak City sampai musim panas 2031 di laman resmi klub.
Musim ini, Palace kehilangan pelatih Oliver Glasner yang pindah ke Nottingham Forest. Maxence Lacroix, bek tengah klub yang musim lalu memenangkan Liga Konferensi Europa dan Community Shield, juga sudah pergi ke Chelsea. Nama baru yang dikaitkan dengan pintu keluar adalah winger Ismaila Sarr. Dia masih absen dari latihan The Eagles.
Pelatih Palace Pierre Sage menepis kabar bahwa Sarr mogok latihan karena dia ingin pergi dari Palace. Dikutip dari Goal, winger timnas Senegal itu sedang cedera. ”Dia merasakan sakit pada pangkal paha. Dia menjalani latihan sendiri,” kata pelatih berkebangsaan Prancis tersebut.
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Jawa Pos
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