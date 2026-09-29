AI Makin Populer di Perusahaan tapi Shadow AI jadi Ancaman

Chief Executive Officer (CEO) Mekari, Suwandi Soh (kanan) dan Director of Sales & Operational Dermaster Dicky Ie (kiri). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di lingkungan kerja Indonesia terus berkembang. Namun, di balik semakin tingginya minat pekerja memanfaatkan teknologi tersebut, perusahaan juga menghadapi risiko baru berupa Shadow AI, yakni penggunaan aplikasi AI yang tidak secara resmi disediakan atau disetujui organisasi.
Fenomena tersebut menjadi perhatian dalam Mekari Conference 2026 bertajuk "AI at Work" yang mempertemukan lebih dari 700 pemimpin perusahaan, pemilik bisnis, praktisi teknologi, dan profesional dari berbagai industri. Forum tersebut membahas bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas tanpa mengabaikan keamanan data, privasi, serta peran manusia dalam pengambilan keputusan.
Percepatan penggunaan AI di dunia kerja terlihat dari sejumlah data yang dipaparkan dalam konferensi tersebut. Berdasarkan laporan ASEAN Intelligence 2026, sebanyak 62 persen perusahaan Indonesia disebut telah menjadi first mover dalam adopsi AI di kawasan Asia Tenggara.
Di sisi pekerja, survei Salesforce 2026 menunjukkan 70 persen pekerja Indonesia merasa lebih percaya diri menggunakan AI di tempat kerja karena pengalaman dan kebiasaan mereka menggunakan teknologi tersebut secara personal. Namun, baru 33 persen yang mengaku memperoleh pelatihan AI secara resmi dari perusahaan.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara antusiasme pekerja dan kesiapan organisasi. Data lainnya mencatat sekitar 26 persen perusahaan di Indonesia telah mengintegrasikan AI secara penuh ke dalam operasional bisnis.
Kesenjangan itu kemudian dapat mendorong munculnya Shadow AI. Istilah tersebut merujuk pada kondisi ketika pekerja menggunakan layanan atau aplikasi AI pribadi yang belum mendapat otorisasi perusahaan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan.
Penggunaan AI tanpa pengawasan organisasi dapat menimbulkan sejumlah persoalan, terutama ketika data perusahaan atau informasi pelanggan dimasukkan ke dalam layanan yang tidak berada dalam ekosistem teknologi resmi perusahaan.
Chief Executive Officer (CEO) Mekari Suwandi Soh mengatakan tantangan perusahaan saat ini tidak lagi sekadar menentukan apakah AI perlu digunakan. Menurutnya, perusahaan juga perlu memastikan teknologi tersebut dapat digunakan secara aman dan sesuai kebutuhan pekerjaan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022