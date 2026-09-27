Steven Gerrard Mungkin Raih Gelar Premier League Impian Jika Gelar Man City Dicabut

Steven Gerard. (ig @stevengerrard)
JawaPos.com - Steven Gerrard mungkin akhirnya mendapatkan gelar Premier League yang selama kariernya di Liverpool tidak pernah berhasil diraih.
Kesempatan itu muncul seiring perkembangan kasus Manchester City. Panel independen dilaporkan menyatakan City bersalah atas 114 dari 115 tuduhan pelanggaran aturan finansial yang diajukan Premier League, meski putusan resmi belum dipublikasikan.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan kegagalan memberikan informasi keuangan yang akurat, pelanggaran aturan finansial liga, serta kurangnya kerja sama dalam penyelidikan.
Manchester City membantah melakukan pelanggaran. Jika putusan bersalah tersebut benar-benar dikonfirmasi, klub diperkirakan akan mengajukan banding.
Sanksi yang mungkin dijatuhkan juga belum diketahui. Hukuman dapat berupa denda, pengurangan poin, hingga pencabutan gelar yang sebelumnya diraih City.
Gerrard Bisa Mendapat Gelar yang Hilang pada 2013/14
Salah satu musim yang menjadi perhatian adalah 2013/14. Liverpool asuhan Brendan Rodgers finis sebagai runner-up, hanya tertinggal dua poin dari Manchester City. Musim tersebut juga menjadi salah satu kesempatan terbesar Gerrard untuk mengangkat trofi liga bersama klub masa kecilnya.
Jika gelar City musim tersebut dicabut dan kemudian diberikan kepada Liverpool secara retrospektif, Gerrard bisa tercatat sebagai salah satu pemain yang memenangkan Premier League.
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