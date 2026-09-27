Klub Rival Man City Bisa Menuntut Biaya Ganti Rugi Setelah Dinyatakan Bersalah dalam 114 Pelanggaran

JawaPos.com - Manchester City berpotensi menghadapi masalah baru setelah perkembangan mengejutkan terkait kasus pelanggaran aturan finansial Premier League.

Menyusul putusan yang dilaporkan menyatakan Manchester City bersalah atas hampir seluruh dari 115 tuduhan pelanggaran yang diajukan terhadap mereka, sejumlah klub rival kini disebut memiliki peluang untuk menuntut kompensasi.

Jika proses hukum tersebut berjalan sesuai laporan yang beredar, nilai tuntutan dari klub-klub rival bahkan berpotensi menembus £200 juta.

Meski putusan resmi belum dipublikasikan, Manchester City secara luas diperkirakan akan dinyatakan bersalah atas sebagian besar pelanggaran yang berkaitan dengan periode sejak 2009.

Setidaknya empat klub disebut telah mempertahankan hak mereka untuk menuntut kompensasi atas potensi kehilangan pendapatan berdasarkan Bagian W dalam buku aturan Premier League.

Lantas, apa sebenarnya Bagian W dan bagaimana aturan tersebut bisa membuka jalan bagi klub lain untuk menuntut Manchester City?

Mengenal Bagian W