Real Madrid Dipermalukan Atletico Madrid, Mourinho Punya 5 Masalah yang Harus Dibenahi

Perjudian José Mourinho Berbuah Manis, Real Madrid Selamat dari Kejaran Elche / ig @realmadrid
JawaPos.com - Jose Mourinho kembali menghadapi pekerjaan besar di Real Madrid. Setelah 13 tahun meninggalkan Santiago Bernabeu, pelatih asal Portugal itu kini dituntut membawa Los Blancos kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri periode tanpa trofi.
Mourinho mendapat kontrak selama tiga tahun ketika kembali ke Real Madrid pada musim panas 2026. Namun, baru tujuh pertandingan La Liga musim ini, sejumlah persoalan mulai terlihat.
Kekalahan dari Atletico Madrid dalam derby terbaru menjadi salah satu tanda bahwa Real Madrid masih membutuhkan banyak perbaikan. Hasil tersebut membuat Los Blancos berada di posisi keempat klasemen, tertinggal enam poin dari Barcelona yang berada di puncak.
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Barcelona sejauh ini tampil sempurna dengan memenangkan seluruh tujuh pertandingan. Mereka juga sudah mencetak 31 gol, dengan Raphinha menjadi salah satu pemain paling produktif setelah mengoleksi 12 gol.
Mourinho kini memiliki waktu selama jeda internasional untuk mengevaluasi timnya. Real Madrid baru akan kembali bertanding pada 10 Oktober ketika menjamu Villarreal, sebelum menghadapi Barcelona dua pekan kemudian.
Salah satu persoalan yang harus dibenahi adalah permainan di lini tengah. Saat menghadapi Atletico, Mourinho memasang Aurelien Tchouameni bersama Federico Valverde, sedangkan Jude Bellingham bermain lebih ke depan.
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Komposisi tersebut memberikan energi dan perlindungan di lini tengah, tetapi Real Madrid kesulitan mengontrol tempo pertandingan. Mereka juga tidak banyak menciptakan peluang dari area yang lebih dalam.
Bernardo Silva baru masuk pada delapan menit terakhir, ketika Real Madrid sudah berada dalam situasi mengejar ketertinggalan. Arda Guler juga bisa menjadi opsi untuk memberikan tambahan kreativitas.
Selain lini tengah, Mourinho juga perlu menemukan formula terbaik untuk memaksimalkan Kylian Mbappe, Vinicius Jr dan Bellingham.
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