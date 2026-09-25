Marc Cucurella Bongkar Isi Pesannya yang Sempat Bujuk Rodri untuk Gabung Real Madrid

Marc Cucurella dan Rodri (Bein Sports)
JawaPos.com - Marc Cucurella mengungkapkan bahwa dirinya pernah berusaha membujuk Rodri agar bergabung dengan Real Madrid ketika sang gelandang tengah mempertimbangkan masa depannya.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Jumat (25/9), bek asal Spanyol itu mengaku mengirimkan pesan kepada Rodri dengan harapan keduanya dapat menjadi rekan setim di Santiago Bernabéu.
Cucurella menyampaikan harapan itu secara halus, sedangkan Rodri hanya menjawab bahwa mereka akan melihat bagaimana perkembangan situasinya.
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Dalam keterangannya kepada Cadena SER, Cucurella mengatakan bahwa dirinya berharap dapat bermain bersama Rodri di Real Madrid, tetapi keputusan itu sepenuhnya berada di tangan sang gelandang.
Pada akhirnya, Rodri memilih bergabung dengan Barcelona sehingga upaya Cucurella untuk membawanya ke Madrid tidak terwujud.
Meski demikian, Cucurella tetap mengaku senang atas pilihan Rodri dan hanya berharap mantan rekannya tersebut tidak terlalu sukses ketika harus menghadapi timnya.
Cucurella sebelumnya juga meluruskan kabar mengenai kemungkinan dirinya kembali ke Barcelona dengan mengatakan bahwa agennya memang menerima beberapa panggilan dari klub tersebut, tetapi tidak ada pembicaraan lanjutan yang serius.
Cucurella kemudian mengungkapkan kisah pendekatannya kepada Rodri sebagai bagian dari hubungan keduanya yang tetap baik di luar persaingan klub.
Cucurella kini berharap Real Madrid dapat segera menemukan keseimbangan dalam skuadnya dan membangun kerja sama yang lebih solid seiring berjalannya musim.
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