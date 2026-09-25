Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Sabtu, 26 September 2026 | 04.50 WIB

Marc Cucurella Bongkar Isi Pesannya yang Sempat Bujuk Rodri untuk Gabung Real Madrid

Marc Cucurella dan Rodri (Bein Sports) - Image

Marc Cucurella dan Rodri (Bein Sports)

JawaPos.com - Marc Cucurella mengungkapkan bahwa dirinya pernah berusaha membujuk Rodri agar bergabung dengan Real Madrid ketika sang gelandang tengah mempertimbangkan masa depannya.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jumat (25/9), bek asal Spanyol itu mengaku mengirimkan pesan kepada Rodri dengan harapan keduanya dapat menjadi rekan setim di Santiago Bernabéu.

Cucurella menyampaikan harapan itu secara halus, sedangkan Rodri hanya menjawab bahwa mereka akan melihat bagaimana perkembangan situasinya.

Dalam keterangannya kepada Cadena SER, Cucurella mengatakan bahwa dirinya berharap dapat bermain bersama Rodri di Real Madrid, tetapi keputusan itu sepenuhnya berada di tangan sang gelandang.

Pada akhirnya, Rodri memilih bergabung dengan Barcelona sehingga upaya Cucurella untuk membawanya ke Madrid tidak terwujud.

Meski demikian, Cucurella tetap mengaku senang atas pilihan Rodri dan hanya berharap mantan rekannya tersebut tidak terlalu sukses ketika harus menghadapi timnya.

Cucurella sebelumnya juga meluruskan kabar mengenai kemungkinan dirinya kembali ke Barcelona dengan mengatakan bahwa agennya memang menerima beberapa panggilan dari klub tersebut, tetapi tidak ada pembicaraan lanjutan yang serius.

Cucurella kemudian mengungkapkan kisah pendekatannya kepada Rodri sebagai bagian dari hubungan keduanya yang tetap baik di luar persaingan klub.

Cucurella kini berharap Real Madrid dapat segera menemukan keseimbangan dalam skuadnya dan membangun kerja sama yang lebih solid seiring berjalannya musim.

Editor: Candra Mega Sari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kylian Mbappe Enggan Mengajak Michael Olise Bergabung dengan Real Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Kylian Mbappe Enggan Mengajak Michael Olise Bergabung dengan Real Madrid

Jumat, 25 September 2026 | 04.40 WIB

Rodri Bongkar Upaya Real Madrid Berusaha Merekrutnya Sebelum Bergabung dengan Barcelona - Image
Sepak Bola Dunia

Rodri Bongkar Upaya Real Madrid Berusaha Merekrutnya Sebelum Bergabung dengan Barcelona

Jumat, 25 September 2026 | 04.27 WIB

Jude Bellingham Akan Mendapat Kontrak Baru dari Real Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Jude Bellingham Akan Mendapat Kontrak Baru dari Real Madrid

Kamis, 24 September 2026 | 20.46 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

3

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

4

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

5

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

6

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

7

Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan

8

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

9

Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan

10

Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore