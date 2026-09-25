Vinicius Junior Terancam Kehilangan Tempat Utama di Real Madrid dalam Kepemimpinan Jose Mourinho

JawaPos.com - Vinicius Junior tengah menghadapi masa sulit di Real Madrid setelah performanya menurun dan mendapat sorotan dari sebagian penonton Santiago Bernabeu.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (24/9), Kondisi tersebut membuat posisinya di skuad semakin mendapat perhatian, terlebih Jose Mourinho kini memiliki kendali dalam menentukan susunan pemain utama.

Mantan kiper Esteban Suarez menilai Vinicius memahami bahwa statusnya sebagai pemain bintang tidak menjamin dirinya selalu tampil sebagai starter.

Esteban menilai Mourinho tidak akan ragu mencadangkan Vinicius apabila sang pelatih menganggap keputusan tersebut diperlukan demi kepentingan Real Madrid.

Estaban juga mengatakan bahwa Vinicius perlu kembali menunjukkan performa terbaiknya karena tekanan dari publik dan persaingan di dalam skuad semakin meningkat.

Menurut Esteban, sejumlah pihak di sekitar Vinicius juga dinilai terlalu sering membela berbagai tindakannya sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan pemain asal Brasil tersebut.

Kehadiran Kylian Mbappe turut menambah tekanan terhadap Vinicius karena perhatian media dan publik kini semakin tertuju kepada penyerang asal Prancis tersebut.