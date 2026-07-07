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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 7 Juli 2026 | 20.52 WIB

Persib Resmi Resmi Datangkan Striker Timnas Montenegro Balsa Sekulic

Persib Bandung datangkan striker Montenegro Balsa Sekulic. (Istimewa) - Image

Persib Bandung datangkan striker Montenegro Balsa Sekulic. (Istimewa)

JawaPos.com - Persib Bandung kembali membuat gebrakan di bursa transfer jelang bergulirnya super league musim 2026/2027. Tim berjuluk Maung Bandung resmi memperkenalkan penyerang asal Montenegro Balsa Sekulic sebagai amunisi anyar untuk memperkuat lini depan pada musim depan.

Kehadiran striker berusia 28 tahun tersebut menjadi salah satu transfer yang cukup menyita perhatian. Balsa Sekulic datang dengan modal performa impresif setelah tampil tajam bersama FK Mornar di kasta tertinggi Liga Montenegro.

Sepanjang musim 2025/2026, penyerang bertinggi 1,88 meter itu berhasil mengoleksi 15 gol di kompetisi liga dan mengakhiri musim sebagai top skor. Catatan tersebut membuat namanya masuk dalam radar sejumlah klub Eropa sebelum akhirnya memilih menerima tawaran Persib Bandung.

Selain tajam di level klub, Balsa Sekulic juga masih menjadi bagian dari Timnas Montenegro. Penyerang berkaki kanan tersebut sempat tampil pada FIFA Matchday Juni 2026 dan mencetak gol tunggal kemenangan Montenegro saat menghadapi Bulgaria dalam laga uji coba internasional.

Rekam jejak itu menjadi nilai tambah bagi Persib yang sedang membangun skuad kompetitif untuk menghadapi persaingan Liga 1 sekaligus agenda dikompetisi Asia dan ASEAN musim depan. Berdasar sejumlah laporan, Sekulic sebenarnya mendapat tawaran dari dua klub besar Polandia, yakni Pogoń Szczecin dan Legia Warszawa.

Namun, pemain kelahiran 10 Juni 1998 itu memilih melanjutkan karier di Indonesia bersama Persib Bandung. Keputusan tersebut menunjukkan daya tarik Persib yang dalam beberapa musim terakhir mampu menjadi salah satu klub paling kompetitif di Indonesia.

Status sebagai juara liga serta ambisi di kompetisi Asia menjadi faktor yang diyakini menarik minat sang pemain.

Sebelum bergabung dengan Persib, perjalanan karir Balsa Sekulic cukup panjang. Dia pernah membela sejumlah klub di Montenegro seperti FK Cetinje, Budućnost Podgorica, OFK Titograd, FK Podgorica, hingga Iskra Danilovgrad.

Sekulic juga sempat mencicipi pengalaman bermain di luar negaranya bersama Gangwon FC di Korea Selatan dan Metallurg Bekabad di Uzbekistan. Pengalaman tersebut diharapkan membuatnya lebih mudah beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Indonesia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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