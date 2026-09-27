Prediksi Skor Israel vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Paksa Bermain Imbang

JawaPos.com — Israel dan Irlandia diprediksi bermain imbang 1-1 pada matchday kedua Liga Nations UEFA di Debrecen, Hungaria, Senin (28/9/2026) pukul 01.45 WIB, setelah kedua tim sama-sama kalah pada laga pembuka Grup 3 League B.

Duel ini menjadi kesempatan bagi Israel dan Irlandia untuk meraih poin perdana sekaligus menjaga peluang finis di posisi dua besar.

Israel dan Irlandia Sama-Sama Tumbang di Laga Pembuka Israel dan Republik Irlandia datang dengan modal kekalahan pada pertandingan pertama Liga Nations UEFA 2026/27, sehingga duel di Hungaria menjadi momentum penting untuk bangkit.

Israel kalah 1-3 dari Austria di Linz, sedangkan Republik Irlandia takluk 0-1 dari Kosovo setelah hanya mampu menciptakan satu tembakan tepat sasaran.

Republik Irlandia sebenarnya memiliki pertahanan dengan lima pemain saat menghadapi Kosovo, tetapi Boys in Green kesulitan mengembangkan permainan.

Vedat Muriqi baru memecah kebuntuan pada menit ke-83, sementara Republik Irlandia gagal memberikan respons hingga pertandingan berakhir.

Kekalahan tersebut memperpanjang catatan buruk Republik Irlandia dalam mengawali kompetisi Liga Nations UEFA.

Mereka belum pernah memenangi pertandingan pembuka dan hanya mencatat rata-rata 0,7 gol per pertandingan sepanjang keikutsertaan di ajang tersebut.

Di sisi lain, Israel juga belum menunjukkan konsistensi setelah kembali ke League B.