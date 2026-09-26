Prediksi Skor Islandia vs Estonia: Tuan Rumah Ingin Akhiri Tren Negatif

JawaPos.com - Islandia akan menjamu Estonia pada laga pembuka Grup 4 Liga C UEFA Nations League 2026/2027 di Reykjavik, Sabtu (26/9) malam WIB. Bermain di kandang menjadi modal penting bagi Islandia untuk mengawali kompetisi dengan kemenangan.

Pertandingan ini menjadi bagian dari persaingan Grup 4 yang juga dihuni Luksemburg dan Bulgaria. Karena itu, hasil sejak laga pertama dapat menjadi modal penting dalam persaingan menuju posisi akhir grup.

Islandia datang dengan target mengakhiri rentetan enam pertandingan tanpa kemenangan. Namun, Estonia bukan lawan yang mudah jika melihat rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam enam pertemuan terakhir, Islandia meraih dua kemenangan, Estonia sekali menang, sedangkan tiga pertandingan lainnya berakhir imbang. Pertemuan terakhir pada Januari 2023 bahkan berakhir dengan skor 1-1.

Islandia lebih dulu mengalahkan Estonia 3-0 pada April 1996. Estonia kemudian membalas dengan kemenangan 2-0 pada November 2002.

Setelah itu, Islandia kembali menang 1-0 pada Juni 2014. Kedua tim kemudian bermain imbang 1-1 pada Maret 2015 dan tanpa gol pada Januari 2019.

Hasil imbang kembali terjadi dalam pertemuan terakhir pada Januari 2023 dengan skor 1-1. Rangkaian tersebut menunjukkan duel Islandia dan Estonia cenderung berlangsung ketat.

Islandia juga harus melakukan perubahan di sektor penjaga gawang. Elias Rafn Olafsson dipastikan absen setelah menjalani operasi ginjal.

Sebagai antisipasi, Islandia memanggil Anton Ara Einarsson dari Breidablik. Namun, posisi penjaga gawang utama diperkirakan menjadi milik Hakon Valdimarsson atau Runar Alex Runarsson.