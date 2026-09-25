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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 25 September 2026 | 15.13 WIB

Prediksi Skor Islandia vs Estonia di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Menang di Laugardalsvöllur

Duel Islandia vs Estonia di Liga Nations UEFA 2026/2027 menjadi kesempatan tuan rumah mengakhiri rentetan enam laga tanpa kemenangan. (Timnas Islandia) - Image

Duel Islandia vs Estonia di Liga Nations UEFA 2026/2027 menjadi kesempatan tuan rumah mengakhiri rentetan enam laga tanpa kemenangan. (Timnas Islandia)

JawaPos.com — Islandia menjamu Estonia pada laga pembuka Liga Nations UEFA 2026/2027 di Stadion Laugardalsvöllur, Reykjavik, Sabtu (26/9/2026) pukul 23.00 WIB, dengan tuan rumah lebih diunggulkan berkat peringkat FIFA ke-74 dan materi serangan Albert Gudmundsson serta Orri Oskarsson.

Estonia berada di peringkat 127 dunia dan datang setelah rangkaian hasil yang lebih positif.

Bagaimana performa Islandia menjelang laga?

Islandia memasuki pertandingan dengan catatan enam laga tanpa kemenangan di semua kompetisi, terdiri dari empat kekalahan dan dua hasil imbang, sehingga laga melawan Estonia menjadi kesempatan penting untuk memutus tren negatif tersebut.

Tim asuhan Arnar Gunnlaugsson terakhir kali meraih kemenangan ketika menundukkan Azerbaijan 2-0 pada November tahun lalu, sebelum kemudian gagal menang dalam lima pertandingan persahabatan menghadapi Meksiko, Jepang, Argentina, Kanada, dan Haiti.

Performa tersebut menjadi lanjutan dari periode sulit Islandia di kompetisi resmi, setelah mereka terdegradasi dari Liga B Nations League melalui playoff melawan Kosovo.

Islandia kalah dalam dua leg kontra Kosovo, lalu kembali menghadapi perjalanan berat di kualifikasi Piala Dunia. Mereka finis di posisi ketiga di belakang Prancis dan Ukraina sehingga kembali gagal mengamankan tiket menuju putaran final.

Gunnlaugsson tetap dipercaya memimpin tim dan kini menghadapi empat pertandingan Grup 4 Liga C dalam rentang dua pekan.

Bermain di kandang sendiri membuat Islandia memiliki peluang untuk mengawali kompetisi dengan hasil positif.

Mengapa Estonia tetap bisa merepotkan Islandia?

Estonia memang memiliki peringkat FIFA 127, tetapi mereka datang dengan modal yang lebih baik dibandingkan tuan rumah dalam enam pertandingan terakhir.

Editor: Banu Adikara
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