Prediksi Skor Kepulauan Faroe vs Kazakstan: Rekor Kandang Jadi Modal

Kepulauan Faroe membawa modal tiga kemenangan dari empat laga terakhir dan rekor kandang yang solid. Kazakstan justru kesulitan saat bermain di luar kandang. (Dok. Timnas Faroe)
JawaPos.com — Kepulauan Faroe menghadapi Kazakstan pada matchday pertama UEFA Nations League League C di Stadion Tórsvøllur, Sabtu (26/9/2026) pukul 23.00 WIB. Tuan rumah memiliki modal kuat berkat performa terkini dan catatan kandang yang meyakinkan.
Kepulauan Faroe mencatat tiga kemenangan dari empat pertandingan terakhir. Sejak September 2025, mereka juga meraih enam kemenangan dalam sembilan laga, dengan empat clean sheet dan hanya tiga kekalahan.
Salah satu kemenangan penting terjadi ketika Kepulauan Faroe mengalahkan Republik Ceko 2-1 pada kualifikasi Piala Dunia Oktober 2025. Hasil tersebut menunjukkan kemampuan mereka memberikan perlawanan ketika menghadapi lawan dengan pengalaman lebih tinggi.
Faktor kandang menjadi modal lain bagi Kepulauan Faroe. Sejak 2023, mereka hanya sekali mengalami kekalahan di Tórsvøllur.
Catatan tersebut menjadi semakin penting karena Kazakstan justru memiliki rekor tandang yang kurang meyakinkan. Sejak Oktober 2023, mereka hanya meraih satu kemenangan dalam 16 pertandingan di luar kandang.
Satu-satunya kemenangan tersebut didapat ketika Kazakstan mengalahkan Liechtenstein 2-0 pada Maret 2025. Setelah itu, mereka belum mampu menunjukkan konsistensi serupa dalam pertandingan tandang.
Kepulauan Faroe juga memiliki pengalaman positif ketika menghadapi Kazakstan. Pada November tahun lalu, mereka berhasil mengalahkan Hawks dengan skor 1-0.
Meski demikian, hasil pertemuan sebelumnya tidak bisa menjadi satu-satunya patokan. Kedua tim kini memulai UEFA Nations League dengan situasi berbeda, termasuk perubahan di kubu Kazakstan.
Kazakstan hanya mengalami dua kekalahan dalam delapan pertandingan terakhir. Dalam periode tersebut, mereka mencatat tiga kemenangan, tiga hasil imbang, dan dua kekalahan.
Salah satu hasil yang menarik terjadi saat Kazakstan menahan Belgia 1-1 dalam kualifikasi Piala Dunia pada November tahun lalu. Namun, mereka kemudian kalah 1-3 dari Hungaria pada Juni lalu.
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