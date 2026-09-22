PSBS Biak Kebobolan 12 Gol dalam Dua Laga, Miskardi Hamin Soroti Masalah di Lini Pertahanan

JawaPos.com - PSBS Biak menghadapi pekerjaan rumah besar pada sektor pertahanan setelah kebobolan 12 gol dalam dua pertandingan awal Pegadaian Championship 2026/27.

PSBS Biak masih belum mampu meraih hasil positif pada dua pertandingan awal Pegadaian Championship 2026/27. Selain gagal mencetak gol, tim berjuluk Badai Pasifik itu juga memiliki persoalan serius di lini pertahanan.

PSBS Biak kembali menelan kekalahan telak saat menghadapi Persis Solo pada pekan kedua Grup B. Bermain di Stadion Manahan, Solo, Minggu (20/9) malam, PSBS takluk dengan skor 0-7.

Henri Doumbia menjadi pemain yang paling menonjol dalam pertandingan tersebut setelah mencetak empat gol. Masing-masing gol dibuat pada menit ke-11, 38, 57 dan 90+2.

Tiga gol Persis lainnya disumbangkan Theodore Leeming pada menit ke-12 serta Oliver Leeming pada menit ke-62 dan 72.

Kekalahan tersebut membuat PSBS Biak sudah kemasukan 12 gol hanya dari dua pertandingan. Sebelumnya, mereka juga kebobolan lima gol ketika menjamu Deltras FC di Stadion Sriwedari Solo, Minggu (13/9).

Catatan tersebut membuat pertahanan PSBS menjadi salah satu persoalan utama yang harus segera dibenahi. Situasinya semakin berat karena sampai sekarang Badai Pasifik juga belum mampu mencetak gol dalam dua pertandingan awal.

Pelatih PSBS Biak, Miskardi Hamin, mengakui hasil tersebut menjadi pelajaran penting bagi timnya. Ia berharap para pemain, terutama yang masih berusia muda, bisa mengambil pengalaman dari dua pertandingan tersebut.