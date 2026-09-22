PSBS Biak Kebobolan 12 Gol dalam Dua Laga, Miskardi Hamin Soroti Masalah di Lini Pertahanan

Ilustrasi: Aksi PSBS Biak di lapangan hijau. (Istimewa)
JawaPos.com - PSBS Biak menghadapi pekerjaan rumah besar pada sektor pertahanan setelah kebobolan 12 gol dalam dua pertandingan awal Pegadaian Championship 2026/27.
PSBS Biak masih belum mampu meraih hasil positif pada dua pertandingan awal Pegadaian Championship 2026/27. Selain gagal mencetak gol, tim berjuluk Badai Pasifik itu juga memiliki persoalan serius di lini pertahanan.
PSBS Biak kembali menelan kekalahan telak saat menghadapi Persis Solo pada pekan kedua Grup B. Bermain di Stadion Manahan, Solo, Minggu (20/9) malam, PSBS takluk dengan skor 0-7.
Henri Doumbia menjadi pemain yang paling menonjol dalam pertandingan tersebut setelah mencetak empat gol. Masing-masing gol dibuat pada menit ke-11, 38, 57 dan 90+2.
Tiga gol Persis lainnya disumbangkan Theodore Leeming pada menit ke-12 serta Oliver Leeming pada menit ke-62 dan 72.
Kekalahan tersebut membuat PSBS Biak sudah kemasukan 12 gol hanya dari dua pertandingan. Sebelumnya, mereka juga kebobolan lima gol ketika menjamu Deltras FC di Stadion Sriwedari Solo, Minggu (13/9).
Catatan tersebut membuat pertahanan PSBS menjadi salah satu persoalan utama yang harus segera dibenahi. Situasinya semakin berat karena sampai sekarang Badai Pasifik juga belum mampu mencetak gol dalam dua pertandingan awal.
Pelatih PSBS Biak, Miskardi Hamin, mengakui hasil tersebut menjadi pelajaran penting bagi timnya. Ia berharap para pemain, terutama yang masih berusia muda, bisa mengambil pengalaman dari dua pertandingan tersebut.
"Ini jadi pelajaran bagi tim kami. Mudah-mudahan pemain dapat pengalaman berharga ke depan semakin baik, terus perbaiki," ujar Miskardi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang
Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022