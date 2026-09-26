Big Match Inggris vs Spanyol! Gaya Pasif Tuchel Lawan Tiki-taka 2.0 De la Fuente

JawaPos.com – Inggris menghadapi juara Eropa (Euro 2024) sekaligus juara dunia (Piala Dunia 2026) Spanyol di Stadion Wembley, London, dini hari nanti (siaran langsung RCTI/MNC Soccer Channel/RCTI+/Vision+ pukul 01.45 WIB).

Big match yang mengawali persaingan grup A3 UEFA Nations League 2026–2027 itu jadi momen pembuktian tactician Inggris Thomas Tuchel bahwa taktiknya bisa meredam tiki-taka 2.0 ala Luis de la Fuente, entrenador Spanyol.

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Permainan The Three Lions alias Tiga Singa –sebutan Inggris– pada era Tuchel cenderung lebih pasif dalam penguasaan bola. Berkebalikan dengan La Furia Roja –sebutan Spanyol– yang selalu ingin mendominasi penguasaan bola di era De la Fuente.

Gaya main ala Tuchel pun sering dikritik pandit maupun pendukung Tiga Singa. Akan tetapi, wide attacker Inggris yang musim ini memperkuat raksasa Spanyol FC Barcelona, Anthony Gordon, membela taktik Tuchel. Menurut Gordon, taktik Tuchel sudah sesuai dengan karakter pemain Inggris.

”Inggris harus bermain seperti Inggris,” kata Gordon seperti dikutip dari laman Federasi Sepak Bola Inggris (FA). Bermain di LALIGA membuat mantan pemain sayap Newcastle United tersebut bisa memahami perbedaan gaya main Inggris dan Spanyol.

”Aku yakin kami bisa menjadi lebih baik asalkan kami memanfaatkan kekuatan kami. Yaitu dengan bermain fisik, bermain direct, dan efektif dalam melakukan serangan balik,” beber Gordon.

Jalan Kembali untuk Trent Kembalinya Jose Mourinho sebagai entrenador Real Madrid musim ini berdampak positif bagi bek kanan Inggris Trent Alexander-Arnold. Trent kembali ke St. George’s Park –sebutan kamp latihan Inggris.

Trent kembali membela Inggris setelah terakhir merasakannya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona UEFA melawan Andorra pada 7 Juni silam. Ketika itu, Trent tampil sebagai pemain pengganti 25 menit terakhir. Menghadapi Spanyol, mantan bek kanan Liverpool FC itu berpeluang main starter.

”Pengalaman Trent selama membela Real seharusnya membantu dia untuk jadi lebih baik sekarang,” kata mantan pelatih Tiga Singa Sam Allardyce dalam siniar No Tippy Tappy.

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