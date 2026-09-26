Prediksi Skor Gibraltar vs Andorra di Liga Nations UEFA: Tricolors Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

Gibraltar menghadapi Andorra dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 Grup D1. (Timnas Andorra)
JawaPos.com — Gibraltar menjamu Andorra pada matchday UEFA Nations League 2026/2027 di Grup D1, Minggu (27/9/2026) pukul 23.00 WIB, dengan peluang laga berakhir imbang.
Andorra datang setelah kalah 1-2 dari Malta, sedangkan Gibraltar belum terkalahkan dalam tiga laga terakhir dan berusaha memanfaatkan status tuan rumah.
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Gibraltar memasuki pertandingan ini dengan modal positif setelah mencatat tiga laga tanpa kekalahan di pertandingan persahabatan.
Mereka meraih kemenangan 4-0 atas British Virgin Islands dan 4-1 kontra Cayman Islands, sebelum bermain imbang tanpa gol melawan Sao Tome and Principe pada Rabu.
Catatan tersebut menjadi perubahan penting bagi Gibraltar setelah sebelumnya melewati periode sulit dengan 12 kekalahan beruntun.
Meski demikian, tiga dari empat kekalahan sebelumnya melawan Montenegro dan Latvia hanya terjadi dengan selisih satu gol.
Gibraltar juga berada 30 posisi di bawah Andorra dalam peringkat FIFA, sehingga pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tim asuhan Scott Wiseman untuk membuktikan perkembangan mereka.
Setelah tampil di playoff kualifikasi UEFA Nations League edisi sebelumnya, Wiseman melihat timnya memiliki peluang untuk terus bergerak ke arah yang lebih baik.
Di sisi lain, Andorra harus segera bangkit setelah menelan kekalahan 1-2 dari Malta pada pertandingan pembuka Grup D1.
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