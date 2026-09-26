Prediksi Susunan Pemain Inggris vs Spanyol di Nations League: Harry Kane Andalkan Permainan Fisik

JawaPos.com - Tim nasional Inggris akan menjamu juara Piala Dunia 2026 Spanyol. Laga Grup 3 UEFA Nations League tersebut dimainkan di Stadion Wembley, Minggu (27/9) pukul 12.45 WIB.
Harry Kane sudah mengetahui bahwa Timnas Spanyol akan mengandalkan penguasaan bola. Untuk meredam hal tersebut, timnas Inggris bakal meladeninya dengan permainan fisik.
"Cara Spanyol bermain adalah bagi mereka itu adalah budaya yang berbeda. Di Inggris tidak begitu seperti itu. Bukan berarti kami tidak bisa menguasai bola atau bermain di bawah tekanan, tetapi kami memiliki banyak kekuatan yang tidak mereka miliki - fisik, kecepatan, dan kekuatan kami," kata Harry Kane yang dikutip laman resmi UEFA, Sabtu (26/9).
"Salah satu kekuatan terbesar kami adalah cara kami menekan dan menyerang lagi serta memenangkan duel. Saat kami dalam performa terbaik, kami menggabungkan keduanya. Spanyol bermain luar biasa dengan cara mereka bermain, tetapi kami memiliki banyak kekuatan yang dapat kami tunjukkan besok malam," lanjut kapten timnas Inggris tersebut.
Di sisi lain, Kane juga sangat senang bila bisa meraih Ballon d'Or 2026 berkat performa apiknya musim lalu. Namun, ia tidak terlalu memikirkan hal tersebut dan lebih fokus melawan Spanyol.
"Saya secara terbuka mengatakan bahwa tahun lalu adalah tahun terbaik saya secara pribadi dan dari sudut pandang tim, juga tahun terbaik saya. Saya akan sangat bangga jika memenangkannya. Saya telah melakukan banyak hal hebat tahun lalu yang membuat saya bangga. Sekarang semuanya tergantung pada orang lain dan pendapat mereka. Fokus saya saat ini adalah mencoba membantu tim ini meraih kemenangan besok malam," pungkas Harry Kane.
Thomas Tuchel diprediksi menurunkan pemain terbaiknya yang membuat timnas Inggris mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Jordan Pickford masih jadi pilihan utama di sisi penjaga gawang. Sementara Harry Kane tetap diandalkan ketajamannya dengan bantuan kreativitas Jude Bellingham.
Sama halnya dengan Spanyol yang masih mengandalkan pemain terbaiknya hingga juara Piala Dunia 2026. Mikel Oyarzabal diprediksi jadi ujung tombak dengan bantuan kecepatan Lamine Yamal.
Inggris: Pickford; Quansah, Konsa, Guehi, O’Reilly; Anderson, Scott; Saka, Bellingham, Gordon; Kane
Spanyol: Simon; E Garcia, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, N Williams; Oyarzabal
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