Prediksi Skor Inggris vs Spanyol: Mampukah Tuan Rumah Balas Kekalahan?

JawaPos.com - Inggris vs Spanyol kembali bertemu dalam pertandingan besar ketika kedua tim menjalani matchday pertama Grup 3 UEFA Nations League A 2026/27 di Wembley Stadium, London, Minggu (27/9/2026) pukul 01.45 WIB. Duel ini menjadi ulangan final Euro 2024 yang berakhir dengan kemenangan Spanyol 2-1.

Kali ini, Inggris memiliki kesempatan tampil di kandang sendiri. Namun, upaya membalas kekalahan dari Spanyol harus dilakukan ketika The Three Lions kehilangan sejumlah pemain penting akibat masalah kebugaran.

Inggris mengakhiri Piala Dunia 2026 di posisi ketiga. Mereka gagal melaju ke final setelah kalah 1-2 dari Argentina pada semifinal, tetapi mampu bangkit dengan kemenangan 6-4 atas Prancis dalam perebutan tempat ketiga.

Spanyol justru pulang dengan trofi. La Roja menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada pertandingan final.

Status sebagai juara dunia membuat Spanyol datang dengan kepercayaan diri tinggi. Sebelumnya, mereka juga sudah mengangkat trofi Euro 2024 setelah mengalahkan Inggris di final.

Pertemuan di Wembley pun menjadi kesempatan bagi Inggris untuk mendapatkan hasil berbeda. Namun, Thomas Tuchel harus menyiasati absennya sejumlah pemain utama.

Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, dan Tino Livramento dipastikan mundur dari skuad karena masalah kebugaran. Morgan Gibbs-White dan James Garner kemudian mendapat panggilan tambahan.

Lewis Hall juga masih diragukan tampil setelah tidak mengikuti latihan. Di lini belakang, Jarell Quansah berpeluang dimainkan sebagai bek kanan, sedangkan Alex Scott dapat memperoleh kesempatan di lini tengah.

Meski kehilangan beberapa pemain, Inggris masih memiliki sejumlah pemain yang bisa menjadi tumpuan. Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, dan Anthony Gordon menjadi ancaman bagi pertahanan Spanyol.