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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 26 September 2026 | 15.16 WIB

Prediksi Skor Inggris vs Spanyol di Liga Nations UEFA: La Roja Menang Tipis di Wembley

Timnas Inggris menghadapi Timnas Spanyol pada laga UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Wembley. (Timnas Spanyol) - Image

Timnas Inggris menghadapi Timnas Spanyol pada laga UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Wembley. (Timnas Spanyol)

JawaPos.com — Timnas Inggris akan menghadapi Timnas Spanyol pada matchday pertama Grup 3 League A UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Wembley, Minggu (27/9/2026) pukul 01.45 WIB.

Laga ini mempertemukan Inggris dan Spanyol yang sama-sama datang dengan modal positif, tetapi La Roja diprediksi mampu mencuri kemenangan tipis 2-1 di London.

Inggris Ingin Bangkit di Era Thomas Tuchel

Inggris memulai kiprahnya di UEFA Nations League 2026/2027 setelah sebelumnya tampil di League B pada edisi 2024/2025 dan sukses meraih promosi ke League A.

Perjalanan terbaik The Three Lions di kompetisi ini terjadi pada edisi 2018/2019 saat mereka mengakhiri turnamen di posisi ketiga.

Laga melawan Spanyol juga menjadi kesempatan bagi Thomas Tuchel untuk membawa Inggris melangkah lebih jauh setelah mendapat sorotan atas keputusan taktiknya di semifinal Piala Dunia 2026.

Inggris kalah 1-2 dari Argentina sebelum bangkit dengan kemenangan dramatis 6-4 atas Prancis dalam perebutan tempat ketiga.

Dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, Inggris mencatat empat kemenangan dan satu kekalahan.

Performa tersebut menjadi modal penting bagi Harry Kane dan kawan-kawan untuk menghadapi Spanyol di hadapan pendukung sendiri.

Inggris juga memiliki catatan pertemuan yang cukup baik secara keseluruhan. Dari 28 pertemuan di semua kompetisi, Inggris mengemas 14 kemenangan, sedangkan Spanyol meraih 11 kemenangan.

Editor: Banu Adikara
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