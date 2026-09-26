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Aprillia JP
Sabtu, 26 September 2026 | 20.40 WIB

Rodri Percaya Manchester City Tidak Bersalah, Kaitkan dengan Kasus UEFA pada 2020

Rodri percaya Manchester City tidak bersalah. (Instagram/@rodrihernandezbr) - Image

Rodri percaya Manchester City tidak bersalah. (Instagram/@rodrihernandezbr)

JawaPos.com - Eks gelandang Manchester City, Rodri, mengaku masih percaya pada ketidakbersalahan klub setelah muncul laporan Man City dinyatakan bersalah atas hampir seluruh 115 dugaan pelanggaran regulasi keuangan Premier League atau Liga Inggris.

Rodri, yang saat ini memperkuat Barcelona setelah meninggalkan Manchester City pada musim panas 2026, menanggapi kabar itu dalam konferensi pers menjelang laga Spanyol kontra Inggris di Wembley pada Minggu (27/9).

Kapten Timnas Spanyol itu mengatakan dirinya tetap mempercayai klub yang pernah dibelanya selama tujuh tahun.

“Kami mengalami proses yang serupa pada 2020, jika saya mengingatnya dengan benar. Saat itu, klub selalu mengatakan kepada kami untuk tenang, bahwa kami akan dibebaskan dan tidak melakukan kesalahan apa pun. Pada akhirnya, klub dinyatakan tidak bersalah. Semoga keadilan bisa ditegakkan,” kata Rodri dikutip dari ESPN.

Rodri merujuk pada kasus yang pernah dihadapi Manchester City dengan UEFA pada 2020. Saat itu, Manchester City sempat dijatuhi larangan tampil di kompetisi Eropa selama dua tahun setelah UEFA menemukan pelanggaran terkait informasi pendapatan sponsor. Namun, hukuman itu dibatalkan setelah City mengajukan banding ke Court of Arbitration for Sport (CAS).

“Saya percaya pada ketidakbersalahan klub. Saya mengenal klub itu dengan baik. Saat itu kami juga diminta untuk tetap tenang karena semuanya telah dilakukan dengan benar,” lanjut Rodri. 

Berbeda dengan kasus UEFA itu, dugaan pelanggaran yang saat ini ditangani Premier League mencakup periode 2009/2010 hingga 2022/2023. Premier League menyerahkan kasus itu kepada komisi independen pada Februari 2023. Sidang berlangsung sejak September hingga Desember 2024.

Rodri sendiri bergabung dengan City pada 2019 sehingga sebagian besar periode yang menjadi pokok perkara terjadi sebelum kedatangannya. Selama memperkuat City, Rodri memenangkan empat gelar Premier League pada 2020 hingga 2024 serta Liga Champions 2023. Rodri juga meraih Ballon d'Or 2024.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan putusan bersalah itu memengaruhi pandangannya terhadap prestasi Manchester City, Rodri mengatakan pencapaian yang diraih bersama rekan-rekannya tetap memiliki makna tersendiri.

Editor: Edi Yulianto
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