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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 26 September 2026 | 21.34 WIB

Prediksi Skor Jepang vs Korea Utara di Asian Games 2026: Samurai Biru Berpeluang Pesta Gol

Jepang U-21 membawa modal sempurna sebelum menghadapi Korea Utara U-23 pada perempat final Asian Games 2026. (JFA) - Image

Jepang U-21 membawa modal sempurna sebelum menghadapi Korea Utara U-23 pada perempat final Asian Games 2026. (JFA)

JawaPos.com — Jepang U-21 diprediksi mampu mengalahkan Korea Utara U-23 pada perempat final sepak bola putra Asian Games 2026 di Toyota Stadium, Aichi, Sabtu (26/9/2026).

Samurai Biru datang dengan modal sempurna setelah meraih tiga kemenangan, mencetak 12 gol, dan belum kebobolan sepanjang fase grup.

Jepang U-21 Tampil Sempurna di Fase Grup

Jepang U-21 lolos ke perempat final Asian Games 2026 sebagai juara Grup A dengan koleksi sembilan poin dari tiga pertandingan.

Tim asuhan Go Oiwa menyapu bersih seluruh laga dengan kemenangan tanpa sekalipun kehilangan angka.

Samurai Biru membuka turnamen dengan kemenangan 2-0 atas Hongkong.

Jepang kemudian menunjukkan ketajamannya saat menghancurkan Kirgistan dengan skor telak 7-0 sebelum menutup fase grup lewat kemenangan 3-0 atas Thailand.

Total, Jepang mencetak 12 gol dari tiga pertandingan dengan rata-rata empat gol setiap laga.

Lebih impresif lagi, pertahanan Samurai Biru belum kemasukan satu gol pun sehingga mereka datang ke fase knockout dengan catatan sempurna.

JFA mencatat Jepang tampil stabil sepanjang fase grup dan mampu mengontrol pertandingan untuk memastikan posisi teratas Grup A.

Editor: Edi Yulianto
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