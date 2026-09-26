Prediksi Skor Jepang vs Korea Utara di Asian Games 2026: Samurai Biru Berpeluang Pesta Gol

JawaPos.com — Jepang U-21 diprediksi mampu mengalahkan Korea Utara U-23 pada perempat final sepak bola putra Asian Games 2026 di Toyota Stadium, Aichi, Sabtu (26/9/2026).

Samurai Biru datang dengan modal sempurna setelah meraih tiga kemenangan, mencetak 12 gol, dan belum kebobolan sepanjang fase grup.

Jepang U-21 Tampil Sempurna di Fase Grup Jepang U-21 lolos ke perempat final Asian Games 2026 sebagai juara Grup A dengan koleksi sembilan poin dari tiga pertandingan.

Tim asuhan Go Oiwa menyapu bersih seluruh laga dengan kemenangan tanpa sekalipun kehilangan angka.

Samurai Biru membuka turnamen dengan kemenangan 2-0 atas Hongkong.

Jepang kemudian menunjukkan ketajamannya saat menghancurkan Kirgistan dengan skor telak 7-0 sebelum menutup fase grup lewat kemenangan 3-0 atas Thailand.

Total, Jepang mencetak 12 gol dari tiga pertandingan dengan rata-rata empat gol setiap laga.

Lebih impresif lagi, pertahanan Samurai Biru belum kemasukan satu gol pun sehingga mereka datang ke fase knockout dengan catatan sempurna.