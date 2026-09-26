Prediksi Skor Jepang vs Korea Utara di Asian Games 2026: Tuan Rumah Berpotensi Pesta Gol!

Skuad Timnas Jepang di Asian Games 2026 / Dok: Instagram @japanfootballassociation
JawaPos.com - Timnas Jepang U-23 akan menghadapi Korea Utara U-23 di babak perempat final Asian Games 2026. Bertindak sebagai tuan rumah, Jepang U-23 diprediksi bisa pesta gol dalam laga tersebut.
Duel Jepang U-23 vs Korea Utara U-23 digelar di Toyota Stadium, Aichi, Jepang, Sabtu (26/9/2026). Sesuai jadwal, kick-off pertandingan tersebut akan berlangsung pukul 17.30 WIB.
Jepang U-23 membawa modal impresif setelah tampil sempurna sepanjang fase grup. Tim muda Samurai Biru tersebut melaju ke perempat final dengan status juara Grup A dengan koleksi sembilan poin dari tiga pertandingan.
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Tim asuhan Go Oiwa itu menumpas semua lawannya di fase grup. Jepang U-23 bungkam Hong Kong U-23 (2-0), bantai Kirgistan U-23 (7-0), dan menekuk Thailand U-23 dengan skor 3-0.
Penampilan Jepang U-23 di fase grup juga menunjukkan ketajaman lini serang sekaligus kokohnya pertahanan. Tuan rumah mencetak total 12 gol dari tiga pertandingan dan belum sekalipun kebobolan.
Catatan tersebut menjadi modal penting Jepang U-23 untuk menghadapi Korea Utara U-23 di babak delapan besar. Selain performa apik, dukungan publik sendiri juga bisa menjadi tambahan motivasi bagi para pemain Samurai Biru.
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Di sisi lain, Korea Utara U-23 melangkah ke perempat final dengan status runner-up Grup B. Mereka mengumpulkan empat poin dari tiga laga dengan catatan satu kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan.
Perjalanan Korea Utara U-23 di fase grup tidak sepenuhnya mulus. Mereka mengawali turnamen dengan kekalahan 1-2 dari Tiongkok U-23, kemduain imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab U-23, sebelum bangkit dengan kemenangan 4-1 atas Iran U-23.
Hasil tersebut menunjukkan Korea Utara U-23 mampu bangkit setelah mendapatkan hasil kurang maksimal pada dua pertandingan awal. Namun, mereka akan menghadapi tantangan berbeda karena Jepang U-23 memiliki catatan sempurna dengan produktivitas tinggi dan pertahanan yang belum ditembus.
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