Prediksi Skor Jepang vs Korea Utara di Asian Games 2026: Tuan Rumah Berpotensi Pesta Gol!

JawaPos.com - Timnas Jepang U-23 akan menghadapi Korea Utara U-23 di babak perempat final Asian Games 2026. Bertindak sebagai tuan rumah, Jepang U-23 diprediksi bisa pesta gol dalam laga tersebut.

Duel Jepang U-23 vs Korea Utara U-23 digelar di Toyota Stadium, Aichi, Jepang, Sabtu (26/9/2026). Sesuai jadwal, kick-off pertandingan tersebut akan berlangsung pukul 17.30 WIB.

Jepang U-23 membawa modal impresif setelah tampil sempurna sepanjang fase grup. Tim muda Samurai Biru tersebut melaju ke perempat final dengan status juara Grup A dengan koleksi sembilan poin dari tiga pertandingan.

Tim asuhan Go Oiwa itu menumpas semua lawannya di fase grup. Jepang U-23 bungkam Hong Kong U-23 (2-0), bantai Kirgistan U-23 (7-0), dan menekuk Thailand U-23 dengan skor 3-0.

Penampilan Jepang U-23 di fase grup juga menunjukkan ketajaman lini serang sekaligus kokohnya pertahanan. Tuan rumah mencetak total 12 gol dari tiga pertandingan dan belum sekalipun kebobolan.

Catatan tersebut menjadi modal penting Jepang U-23 untuk menghadapi Korea Utara U-23 di babak delapan besar. Selain performa apik, dukungan publik sendiri juga bisa menjadi tambahan motivasi bagi para pemain Samurai Biru.

Di sisi lain, Korea Utara U-23 melangkah ke perempat final dengan status runner-up Grup B. Mereka mengumpulkan empat poin dari tiga laga dengan catatan satu kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan.

Perjalanan Korea Utara U-23 di fase grup tidak sepenuhnya mulus. Mereka mengawali turnamen dengan kekalahan 1-2 dari Tiongkok U-23, kemduain imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab U-23, sebelum bangkit dengan kemenangan 4-1 atas Iran U-23.