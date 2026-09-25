Shockbreaker Sudah Diujikan di Jepang, Hadirkan Stabilitas Saat Berboncengan

Ilustrasi shockbreaker sepeda motor.
JawaPos.com - Suspensi aftermarket untuk sepeda motor kini tidak hanya dituntut membuat perjalanan lebih nyaman. Tetapi juga mampu menjaga kestabilan ketika motor digunakan dengan beban berbeda.
Kebutuhan tersebut menjadi salah satu fokus produsen otomotif asal Jepang Showa saat memperkenalkan Evo/PD. Produk itu merupakan shockbreaker baru yang dirancang untuk menyesuaikan karakter redaman berdasarkan kondisi kerja suspensi.
Komponen tersebut diperkenalkan pertama kali untuk publik Indonesia dalam ajang Automechanika Jakarta 2026 di PIK2, Tangerang pada Jumat (25/9). Showa Evo/PD ditujukan untuk sejumlah motor Honda yang banyak digunakan sebagai kendaraan harian. Mulai dari skutik 110 cc hingga 160 cc.
Asia Aftermarket Business Unit Head Astemo Asia Rakesh Gandhi mengatakan Indonesia menjadi negara pertama tempat produk tersebut diperkenalkan kepada publik."Ini produk world premiere yang diperkenalkan pertama di Indonesia," kata Rakesh Gandhi di sela peluncuran Showa Evo/PD, Jumat. Menurut dia, pengembangan dan pengujian shockbreaker tersebut dilakukan di Jepang sebelum dibawa ke pasar aftermarket.
Redaman Berubah Sesuai Posisi Suspensi
Salah satu teknologi yang menjadi pembeda Showa Evo/PD adalah Position Dependence (PD). Teknologi ini membuat gaya redam atau damping force berubah mengikuti posisi dan kedalaman stroke shockbreaker.
Secara sederhana, karakter suspensi tidak dibuat sama dalam setiap kondisi. Ketika motor digunakan dalam kondisi normal, gaya redam dapat dibuat lebih rendah sehingga gerakan suspensi terasa lebih nyaman.
Sebaliknya, ketika motor membawa penumpang atau beban tambahan, sistem akan meningkatkan gaya redam untuk membantu menjaga kestabilan.
Pendekatan tersebut menjadi penting pada motor harian karena beban kerja suspensi dapat berubah-ubah. Motor yang digunakan sendirian memiliki karakter berbeda dibandingkan ketika digunakan berboncengan atau membawa barang.
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