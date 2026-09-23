5 Pemain Mundur! Nasib Tragis Timnas Inggris Pincang di UEFA Nations League

JawaPos.com — Timnas Inggris harus kehilangan lima pemain jelang menjalani UEFA Nations League 2026/3027 setelah Declan Rice, Cole Palmer, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, dan Tino Livramento mundur dari pemanggilan karena mengalami cedera minor.

Kondisi tersebut membuat skuad Thomas Tuchel pincang saat The Three Lions bersiap menghadapi empat pertandingan Grup C.

Lima Pemain Timnas Inggris Mundur Lima pemain Timnas Inggris memilih mundur dari pemanggilan setelah mengalami masalah cedera minor yang membuat mereka tidak ingin mengambil risiko lebih besar.

Kelima nama tersebut adalah Declan Rice, Cole Palmer, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, dan Tino Livramento yang sebelumnya masuk dalam rencana Tuchel untuk UEFA Nations League.

Keputusan tersebut cukup menjadi perhatian karena Palmer dan Livramento baru kembali mendapatkan panggilan setelah tidak dibawa ke Piala Dunia 2026.

Keduanya memiliki kesempatan untuk kembali memperkuat Timnas Inggris, tetapi kondisi kebugaran membuat mereka akhirnya tidak dapat ambil bagian dalam rangkaian pertandingan kali ini.

Dilansir dari BBC, keputusan mundur dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi masing-masing pemain bersama klub dan tim nasional.

Cedera yang dialami kelima pemain memang disebut minor, tetapi mereka memilih tidak mengambil risiko demi menghindari masalah yang lebih serius.