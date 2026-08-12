Jersey Timnas Inggris Dilego Kekasih Phil Foden, Harganya di Bawah Pasaran

Kekasih Phil Foden, Rebecca Cooke, menjual dua jersey timnas Inggris dengan nama Foden di Vinted. Harganya GBP 70 atau Rp 1,67 juta. (Dok. Phil Foden)
JawaPos.com - Rebecca Cooke, kekasih gelandang Manchester City Phil Foden, telah melego dua jersey timnas Inggris dengan nama sang kekasih di sebuah situs jual beli.
Konon, jersey itu dibeli Rebecca sebelum Foden tidak dipilih pelatih Thomas Tuchel dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026.
Dua jersey itu masing-masing berwarna putih dan merah. Jersey juga sudah dipermak sedikit untuk menyesuaikan tubuh Foden.
Seperti dilansir dari Daily Mail, Rebecca melegonya ke Vinted. Harganya juga di bawah pasaran, GBP 70 (Rp 1,67 juta).
”Hanya menjual barang baru & bekas yang otentik. Akun ini dikelola tim manajemen,” begitu takarir dalam unggahan dua jersey yang dijual Rebecca di Vinted.
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