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Jumat, 25 September 2026 | 18.28 WIB

Cody Gakpo Jadi Penyelamat, Debut Sengit Jurgen Klopp dan Xavi Hernandez Berakhir Imbang 1-1

Laga perdana Jurgen Klopp dan Xavi Hernandez, timnas Jerman vs Belanda berakhir imbang. (@onsoranje/Instagram) - Image

Laga perdana Jurgen Klopp dan Xavi Hernandez, timnas Jerman vs Belanda berakhir imbang. (@onsoranje/Instagram)

JawaPos.com - Debut Jurgen Klopp dan Xavi Hernandez sebagai pelatih tim nasional Jerman dan Belanda berakhir imbang 1-1 dalam laga Nations League di Johan Cruijff Arena, Amsterdam, Kamis (25/9).

Pertandingan berlangsung sengit sejak awal, Belanda sempat mencetak gol melalui Virgil van Dijk setelah menyambut sepak pojok Tijjani Reijnders.

Namun, gol itu dianulir setelah VAR menilai Brian Brobbey mengganggu kiper Jerman Marc-Andre ter Stegen.

Keputusan itu memicu kontroversi karena Brobbey dinilai tidak melakukan pelanggaran yang berarti.

Xavi pun menilai gol Van Dijk seharusnya tetap disahkan. Belanda juga harus kehilangan Brobbey pada babak pertama karena cedera hamstring.

Situasi itu sempat dimanfaatkan Jerman. Ketika para pemain Belanda berhenti bermain karena Brobbey terkapar, Karim Adeyemi tetap melanjutkan serangan dan mengirim umpan mendatar yang diselesaikan Felix Nmecha dari jarak dekat pada menit ke-32.

Jerman bahkan memiliki peluang untuk menggandakan keunggulan.

Adeyemi mendapat kesempatan emas ketika berada dalam posisi bebas di depan gawang, tetapi sepakannya justru melambung.

Memasuki babak kedua, pertandingan semakin panas.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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