Jürgen Klopp Sindir Xavi Hernández Jelang Debut Bersama Jerman Hadapi Belanda di UEFA Nations League

JawaPos.com – Jürgen Klopp akan menjalani debutnya sebagai pelatih tim nasional Jerman saat menghadapi Belanda pada UEFA Nations League.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (24/9), Menjelang pertandingan, Klopp melontarkan candaan mengenai Xavi Hernández yang baru memulai tugasnya sebagai pelatih Belanda dan mengatakan bahwa dirinya lebih mengenal beberapa pemain Belanda secara pribadi.

Pernyataan tersebut disampaikan Klopp saat membahas persiapan kedua tim yang sama-sama masih berada dalam tahap awal bersama pelatih baru.

Klopp mengatakan bahwa pengetahuan pribadinya terhadap sejumlah pemain Belanda berasal dari pengalaman panjangnya di sepak bola Eropa.

Klopp mengaku belum mengetahui secara pasti pendekatan yang akan diterapkan Xavi dalam pertandingan tersebut, tetapi menegaskan bahwa Jerman akan berusaha memainkan gaya sepak bolanya sendiri.

Klopp juga menyatakan keinginannya untuk memberikan kejutan melalui beberapa strategi dalam pertandingan meskipun waktu persiapan tim sangat terbatas.

Untuk mempercepat proses adaptasi, Klopp menggelar sejumlah pertemuan dengan para pemain Jerman sebelum sesi latihan dan keberangkatan menuju pertandingan.