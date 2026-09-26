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Sabtu, 26 September 2026 | 15.28 WIB

Prediksi Skor Serbia vs Belanda di Liga Nations UEFA: Oranje Menang Telak di Rajko Mitić

Duel Serbia vs Belanda di UEFA Nations League 2026/2027 menjadi ujian penting bagi kedua tim untuk meraih kemenangan pertama. (Timnas Belanda) - Image

Duel Serbia vs Belanda di UEFA Nations League 2026/2027 menjadi ujian penting bagi kedua tim untuk meraih kemenangan pertama. (Timnas Belanda)

JawaPos.com — Serbia menghadapi Belanda pada matchday kedua UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Rajko Mitić, Belgrade, Minggu (27/9/2026) pukul 23.00 WIB.

Serbia memburu kemenangan pertama setelah kalah dari Yunani, sementara Belanda datang dengan modal hasil imbang melawan Jerman dan diprediksi mampu mencuri kemenangan meyakinkan.

Serbia Dibayangi Tiga Kekalahan Beruntun

Serbia datang ke pertandingan ini dalam kondisi kurang ideal setelah menelan tiga kekalahan beruntun, termasuk kekalahan 1-2 dari Yunani pada laga pembuka UEFA Nations League 2026/2027.

Andrija Zivkovic sempat membawa Orlovi unggul pada menit keempat, tetapi Christos Tzolis dan Anastasios Douvikas membalikkan keadaan pada babak kedua.

Hasil tersebut kembali menyoroti persoalan pertahanan Serbia yang belum kunjung teratasi.

Tim asuhan Veljko Paunovic kini sudah melewati 10 pertandingan tanpa clean sheet, dengan catatan terakhir kali mereka menjaga gawang tetap bersih terjadi pada September 2025.

Tekanan terhadap Paunovic juga semakin besar setelah tujuh pertandingan bersama Serbia menghasilkan hanya dua kemenangan dan lima kekalahan.

Situasi itu membuat pertandingan melawan Belanda menjadi ujian penting bagi Orlovi yang berada di grup berat bersama Jerman, Belanda, dan Yunani.

Absennya Dusan Vlahovic akibat cedera betis juga menjadi persoalan tersendiri bagi lini depan Serbia.

Editor: Banu Adikara
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