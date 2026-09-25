Prediksi Skor Vietnam vs Filipina: Rekor Pertemuan Jadi Modal The Golden Star

JawaPos.com - Vietnam vs Filipina akan menjadi salah satu pertandingan menarik pada matchday pertama Grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Duel tersebut berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (26/9/2026) pukul 20.00 WIB.

Vietnam datang dengan modal lebih meyakinkan. The Golden Star tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir dan memiliki catatan dominan dalam lima pertemuan terbaru melawan Filipina.

Vietnam menjadi salah satu kekuatan utama sepak bola Asia Tenggara setelah menjuarai Piala AFF dalam dua edisi terakhir. Di bawah arahan Kim Sang-sik, mereka juga mulai membangun skuad dengan komposisi yang lebih beragam.

Selain pemain lama seperti Nguyen Quang Hai, Vietnam memiliki sejumlah opsi baru di berbagai posisi. Kehadiran pemain naturalisasi seperti Rafaelson dan Geovane Magno juga menambah variasi dalam permainan.

Performa Vietnam dalam lima pertandingan terakhir menunjukkan konsistensi. Mereka mencatat empat kemenangan dan satu hasil imbang sebelum tampil di FIFA ASEAN Cup 2026.

Vietnam mengawali rangkaian tersebut dengan kemenangan 3-1 atas Kamboja pada 7 Agustus 2026. Setelah itu, mereka dua kali mengalahkan Malaysia dengan skor 2-0 pada 16 dan 19 Agustus.

Pada 22 Agustus, Vietnam kembali menang 2-0 atas Thailand. Pertemuan berikutnya dengan Thailand pada 26 Agustus berakhir dengan skor 2-2.

Catatan tersebut menjadi modal bagi Vietnam untuk menghadapi Filipina. Mereka juga memiliki pengalaman bermain dalam pertandingan penting di level Asia Tenggara.

Filipina sendiri membawa skuad yang berbeda dibandingkan saat tampil di Piala AFF 2026. The Azkals kini diperkuat sejumlah pemain yang berkarier di luar negeri.