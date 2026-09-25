Prediksi Skor Ceko vs Kroasia: Modric Jadi Pembeda, Siapa Menang?

JawaPos.com - Ceko vs Kroasia akan membuka persaingan Grup 3 UEFA Nations League A 2026-2027 di Fortuna Arena, Praha, Minggu (27/9/2026) dini hari WIB. Tuan rumah punya keuntungan bermain di depan pendukung sendiri, tetapi Kroasia datang dengan pengalaman serta catatan pertemuan yang membuat duel ini sulit diprediksi.

Pertandingan Ceko vs Kroasia dijadwalkan kick-off pukul 01.45 WIB. Hasil laga pembuka ini menjadi penting karena kedua tim tergabung dalam grup yang juga dihuni Inggris dan Spanyol.

Ceko kembali ke League A setelah mendapatkan promosi dari League B pada edisi 2024-2025. Dari 22 pertandingan sepanjang sejarah Nations League, Ceko mencatat 10 kemenangan, tiga hasil imbang, dan sembilan kekalahan.

Perjalanan Ceko di Piala Dunia 2026 juga menjadi modal evaluasi sebelum kembali tampil di Nations League. Mereka hanya mengoleksi satu poin dari fase grup setelah bermain imbang 1-1 melawan Afrika Selatan.

Sebelumnya, Ceko kalah 1-2 dari Korea Selatan dan kemudian takluk 0-3 dari Meksiko. Hasil tersebut membuat pertandingan melawan Kroasia menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk membuka fase baru dengan hasil positif.

Ceko setidaknya memiliki bekal dari laga uji coba. Mereka mengalahkan Guatemala 3-1 dan sebelumnya menang 2-1 atas Kosovo.

Namun, rekor pertemuan menjadi tantangan. Dalam enam pertemuan sebelumnya, Ceko belum pernah mengalahkan Kroasia. Mereka mencatat tiga hasil imbang dan tiga kekalahan.

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Oktober 2025 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu, pertandingan berakhir tanpa gol alias 0-0.

Di kubu Kroasia, pengalaman menjadi salah satu modal utama. Mereka selalu bermain di League A Nations League dan pernah mencapai final edisi 2022-2023 sebelum kalah dari Spanyol melalui adu penalti.