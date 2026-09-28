Prediksi Skor Turki vs Italia di UEFA Nations League: Duel Sengit Dua Tim Terluka

Pemain timnas Italia Sandro Tonali (kiri). (Istimewa)
JawaPos.com - Timnas Turki akan menjamu Italia pada matchday kedua UEFA Nations League 2026/2027 di Bursa Ataturk Stadyumu, Selasa (29/9) dini hari WIB.
Duel tersebut menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk meraih kemenangan pertama di Grup 1 Liga A.
Turki dan Italia sama-sama mengawali perjalanan mereka dengan kekalahan sehingga pertandingan di Bursa diperkirakan berlangsung ketat.
Turki datang dengan modal kekalahan tipis 0-1 dari Prancis pada pertandingan sebelumnya.
Hasil itu membuat Arda Guler dan kawan-kawan harus segera bangkit jika tidak ingin semakin tertinggal dalam persaingan grup.
Kekalahan tersebut juga memperpanjang periode sulit Turki.
Dalam empat pertandingan terakhir, mereka sudah menelan tiga kekalahan.
Sebelum kalah dari Prancis, Turki sempat menang 3-2 atas Amerika Serikat pada Piala Dunia 2026.
Sebelumnya, Turki juga mengalami kekalahan dari Paraguay dan Australia.
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