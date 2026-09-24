Rodri Bongkar Upaya Real Madrid Berusaha Merekrutnya Sebelum Bergabung dengan Barcelona

Rodri (Bein Sports)
JawaPos.com – Rodri Hernández mengungkapkan bahwa Real Madrid menunjukkan ketertarikan untuk merekrutnya sejak awal bursa transfer sebelum dirinya akhirnya bergabung dengan Barcelona.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (24/9), Gelandang asal Spanyol itu mengatakan bahwa Real Madrid menyampaikan keinginan kuat untuk mendapatkannya melalui sejumlah tawaran dan komunikasi dengan pihak klub.
Rodri mengaku telah berbicara dengan beberapa orang di Real Madrid, tetapi memilih merahasiakan apakah dirinya sempat berkomunikasi langsung dengan Presiden Real Madrid Florentino Pérez.
Rodri menyebut pendekatan Real Madrid membuat proses pengambilan keputusannya semakin sulit karena klub tersebut menunjukkan keseriusan untuk merekrutnya.
Rodri juga mengatakan tidak mengetahui secara pasti arti dari upaya 100 persen dalam proses transfer, tetapi menegaskan bahwa Real Madrid benar-benar menunjukkan minat dan berusaha meyakinkannya untuk bergabung.
Pada akhirnya, Rodri memilih Barcelona dan resmi menandatangani kontrak bersama klub asal Catalunya tersebut hingga 30 Juni 2030 setelah meninggalkan Manchester City.
Kepindahan Rodri ke Barcelona membuat terungkap bahwa Real Madrid sebenarnya memiliki peluang untuk mendapatkan salah satu gelandang penting Spanyol tersebut.
Barcelona mengumumkan kesepakatan transfer Rodri dari Manchester City pada 18 Agustus 2026, sehingga persaingan kedua klub raksasa Spanyol itu kembali menjadi sorotan.
Rodri kini menjadi bagian dari Barcelona, sementara pengakuannya memperlihatkan bahwa Real Madrid sebelumnya telah melakukan pendekatan serius untuk membawanya ke Santiago Bernabeu.
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