Kylian Mbappe Enggan Mengajak Michael Olise Bergabung dengan Real Madrid

Kylian Mbappe dan Michael Olise (Bein Sports)
JawaPos.com – Kylian Mbappe menilai akan menjadi tindakan tidak sopan jika dirinya menyarankan rekan setimnya di tim nasional Prancis, Michael Olise, untuk bergabung dengan Real Madrid pada musim panas ini.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (24/9), Olise sebelumnya dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid setelah tampil impresif bersama Bayern Munich dan membantu klub tersebut meraih gelar Bundesliga serta DFB-Pokal.
Mbappe mengatakan bahwa keputusan mengenai masa depan Olise sepenuhnya berada di tangan sang pemain dan klubnya, terlebih Bayern Munich merupakan klub besar yang masih dapat memberikan banyak kesempatan untuk meraih prestasi.
Mbappe mengaku mengetahui spekulasi mengenai kemungkinan Olise pindah ke Real Madrid karena dirinya pernah mengalami situasi serupa ketika masih memperkuat Paris Saint-Germain.
Menurut Mbappe, menyarankan seorang pemain untuk meninggalkan klubnya merupakan tindakan yang tidak adil, terutama terhadap Bayern Munich yang masih memiliki kontrak dan ambisi bersama Olise.
Meski demikian, Mbappe tetap mengakui kualitas Olise dan menyebut pemain tersebut sebagai sosok luar biasa yang kemungkinan besar diinginkan banyak klub di dunia.
Penampilan Olise sepanjang musim 2025/26 membuatnya mendapatkan penghargaan sebagai Pemain Terbaik Bundesliga setelah mencatatkan kontribusi penting bagi Bayern Munich.
Di sisi lain, Mbappe menyatakan bahwa Jose Mourinho merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Real Madrid karena memiliki pengalaman, kemampuan kepemimpinan, dan pendekatan yang dekat dengan para pemain.
Mbappe memilih tidak memberikan saran kepada Olise mengenai masa depannya dan menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada sang pemain.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan
Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022