Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Jumat, 25 September 2026 | 04.40 WIB

Kylian Mbappe Enggan Mengajak Michael Olise Bergabung dengan Real Madrid

Kylian Mbappe dan Michael Olise (Bein Sports) - Image

Kylian Mbappe dan Michael Olise (Bein Sports)

JawaPos.com – Kylian Mbappe menilai akan menjadi tindakan tidak sopan jika dirinya menyarankan rekan setimnya di tim nasional Prancis, Michael Olise, untuk bergabung dengan Real Madrid pada musim panas ini.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (24/9), Olise sebelumnya dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid setelah tampil impresif bersama Bayern Munich dan membantu klub tersebut meraih gelar Bundesliga serta DFB-Pokal.

Mbappe mengatakan bahwa keputusan mengenai masa depan Olise sepenuhnya berada di tangan sang pemain dan klubnya, terlebih Bayern Munich merupakan klub besar yang masih dapat memberikan banyak kesempatan untuk meraih prestasi.

Mbappe mengaku mengetahui spekulasi mengenai kemungkinan Olise pindah ke Real Madrid karena dirinya pernah mengalami situasi serupa ketika masih memperkuat Paris Saint-Germain.

Menurut Mbappe, menyarankan seorang pemain untuk meninggalkan klubnya merupakan tindakan yang tidak adil, terutama terhadap Bayern Munich yang masih memiliki kontrak dan ambisi bersama Olise.

Meski demikian, Mbappe tetap mengakui kualitas Olise dan menyebut pemain tersebut sebagai sosok luar biasa yang kemungkinan besar diinginkan banyak klub di dunia.

Penampilan Olise sepanjang musim 2025/26 membuatnya mendapatkan penghargaan sebagai Pemain Terbaik Bundesliga setelah mencatatkan kontribusi penting bagi Bayern Munich.

Di sisi lain, Mbappe menyatakan bahwa Jose Mourinho merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Real Madrid karena memiliki pengalaman, kemampuan kepemimpinan, dan pendekatan yang dekat dengan para pemain.

Mbappe memilih tidak memberikan saran kepada Olise mengenai masa depannya dan menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada sang pemain.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jude Bellingham Akan Mendapat Kontrak Baru dari Real Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Jude Bellingham Akan Mendapat Kontrak Baru dari Real Madrid

Kamis, 24 September 2026 | 20.46 WIB

Real Madrid Serang Balik Presiden La Liga - Image
Sepak Bola Dunia

Real Madrid Serang Balik Presiden La Liga

Rabu, 23 September 2026 | 17.04 WIB

José Mourinho Kirim Pesan untuk Para Pemain Real Madrid Usai Kalah dari Atletico Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

José Mourinho Kirim Pesan untuk Para Pemain Real Madrid Usai Kalah dari Atletico Madrid

Rabu, 23 September 2026 | 02.39 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026 - Image
1

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

2

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

3

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen

6

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

7

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

8

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

9

MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan

10

Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore