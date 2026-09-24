Kylian Mbappe Enggan Mengajak Michael Olise Bergabung dengan Real Madrid

JawaPos.com – Kylian Mbappe menilai akan menjadi tindakan tidak sopan jika dirinya menyarankan rekan setimnya di tim nasional Prancis, Michael Olise, untuk bergabung dengan Real Madrid pada musim panas ini.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (24/9), Olise sebelumnya dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid setelah tampil impresif bersama Bayern Munich dan membantu klub tersebut meraih gelar Bundesliga serta DFB-Pokal.

Mbappe mengatakan bahwa keputusan mengenai masa depan Olise sepenuhnya berada di tangan sang pemain dan klubnya, terlebih Bayern Munich merupakan klub besar yang masih dapat memberikan banyak kesempatan untuk meraih prestasi.

Mbappe mengaku mengetahui spekulasi mengenai kemungkinan Olise pindah ke Real Madrid karena dirinya pernah mengalami situasi serupa ketika masih memperkuat Paris Saint-Germain.

Menurut Mbappe, menyarankan seorang pemain untuk meninggalkan klubnya merupakan tindakan yang tidak adil, terutama terhadap Bayern Munich yang masih memiliki kontrak dan ambisi bersama Olise.

Meski demikian, Mbappe tetap mengakui kualitas Olise dan menyebut pemain tersebut sebagai sosok luar biasa yang kemungkinan besar diinginkan banyak klub di dunia.

Penampilan Olise sepanjang musim 2025/26 membuatnya mendapatkan penghargaan sebagai Pemain Terbaik Bundesliga setelah mencatatkan kontribusi penting bagi Bayern Munich.

Di sisi lain, Mbappe menyatakan bahwa Jose Mourinho merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Real Madrid karena memiliki pengalaman, kemampuan kepemimpinan, dan pendekatan yang dekat dengan para pemain.