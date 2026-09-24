Jude Bellingham Akan Mendapat Kontrak Baru dari Real Madrid

JawaPos.com - Jude Bellingham dikabarkan semakin dekat dengan kesepakatan kontrak baru bersama Real Madrid. Gelandang internasional Inggris tersebut disebut tengah berada dalam tahap akhir negosiasi dengan klub raksasa Spanyol itu untuk mendapatkan kontrak jangka panjang baru.

Sejak bergabung dari Borussia Dortmund pada musim panas 2023, Bellingham langsung menjadi salah satu pemain penting Real Madrid. Ia telah mencatatkan 49 gol dan 36 assist dalam 148 penampilan untuk Los Blancos.

Musim ini pun berjalan cukup positif bagi pemain berusia 23 tahun tersebut. Bellingham telah mencetak tiga gol dan memberikan tiga assist dari delapan penampilan di semua kompetisi.

Kontrak Baru hingga 2031?

Kontrak Bellingham saat ini sebenarnya masih berlaku hingga musim panas 2029. Namun, Real Madrid disebut ingin memberikan penghargaan atas kontribusinya dengan memperbarui kesepakatan tersebut.

Melansir Sportsmole, menurut Matteo Moretto dari La Pizarra, Real Madrid telah bekerja untuk memperpanjang kontrak pemain Inggris itu dalam beberapa pekan terakhir.

Kesepakatan baru tersebut diyakini bisa diselesaikan dalam beberapa minggu ke depan. Bellingham masih terikat kontrak yang ditandatangani ketika pertama kali bergabung dengan Real Madrid pada 2023. Jika kesepakatan baru tercapai, gajinya kemungkinan akan mengalami peningkatan.

Kontrak baru itu juga disebut berpotensi membuat Bellingham bertahan di Santiago Bernabéu hingga musim panas 2031.

Jika terealisasi, kesepakatan tersebut akan semakin menegaskan posisi Bellingham sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang Real Madrid.