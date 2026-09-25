Arif Aiman Cetak Brace, Malaysia Gasak Bangladesh 3-0 di FIFA ASEAN Cup 2026

Selebrasi pemain Malaysia, Arif Aiman, saat cetak gol di laga kontra Bangladesh. (Dok: Instagram @malaysia_nt)
JawaPos.com - Malaysia memulai kiprahnya di Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 dengan hasil manis. Mereka berhasil menumbangkan Bangladesh dengan skor telak 3-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (25/9) sore WIB.
Kemenangan ini menjadi awal positif bagi Malaysia. Untuk sementara, mereka memimpin klasemen sementara Grup A Divisi 1 dengan koleksi tiga poin. Posisi mereka bisa tergeser, tergantung hasil dari laga Timnas Indonesia vs Singapura.
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Malaysia tampil agresif sejak menit awal. Tim berjuluk Harimau Malaya itu kerap mengancam gawang Bangladesh melalui sektor sayap dengan mengandalkan kecepatan yang dimiliki Arif Aiman.
Benar saja, pada menit ke-18, Malaysia berhasil membuka keran golnya. Gol pembuka Harimau Malaya dicetak lewat sontekan Arif Aiman setelah memanfaatkan umpan lambung Nooa Laine.
Gol tersebut membuat Malaysia kian percaya diri mengeksploitasi pertahanan Bangladesh. Skuad Harimau Bengal -julukan Timnas Bangladesh- praktis dibuat bertahan dan hanya mengandalkan serangan balik.
Malaysia sukses menggandakan keunggulan pada menit ke-37 lewat gol yang kembali dicetak Arif Aiman. Pemain Johor Darul Ta’zim tersebut mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan kelalaian lini pertahanan Bangladesh.
Pada menit ke-44, Malaysia nyaris menambah pundi-pundi golnya, namun sontekan Faisal Halim masih berhasil ditepis Mehedi Hasan. Hasilnya, Harimau Malaya untuk sementara unggul atas Bangladesh di babak pertama dengan skor 2-0.
Malaysia tidak menurunkan ritme permainannya di babak kedua. Tim asuhan Tan Cheng Hoe itu terus menggempur pertahanan Bangladesh, tetapi belum berujung manis.
Pada menit ke-52, Harimau Malaya sukses menambah pundi-pundi golnya lewat sepakan Bergson. Unggul 3-0 membuat Malaysia sangat nyaman mengendalikan permainan melawan Bangladesh.
Pelatih Tan Cheng Hoe juga mulai melakukan pergantian pemain di pertengahan babak kedua, salah satunya dengan memainkan Fergus Tierney sebagai pengganti Arif Aiman. Kendati melakukan beberapa rotasi, Malaysia tetap mampu mengendalikan permainan.
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