Ayase Ueda Kecewa Timnas Jepang Gagal Pertahankan Keunggulan saat Kalah Lawan Brasil di Piala Dunia

JawaPos.com - Ayase Ueda kecewa tim nasional Jepang tidak bisa mempertahankan keunggulan saat kalah melawan timnas Brasil di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Laga yang berakhir dengan skor 1-2 tersebut dimainkan di NRG Stadium, Selasa (30/6).

Timnas Jepang memang ingin bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik yang akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-29 melalui gol dari Kaishu Sano. Namun, keunggulan tersebut gagal dipertahankan hingga timnas Brasil mencetak dua gol.

"Ini adalah pertandingan di mana kami menghabiskan banyak waktu untuk bertahan. Konsep permainan kami adalah menciptakan satu peluang... dan kami memang mendapatkan satu peluang itu di babak pertama, jadi saya pikir akan lebih baik jika kami bisa mempertahankannya dan mencetak gol lain," kata Ayase Ueda yang dikutip dari Hochi News, Selasa (30/6).

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Menurut Ueda, timnas Jepang kalah dalam kualitas individu meski secara taktik mereka bisa mengimbangi. Jika bisa memperbaiki hal tersebut, dia yakin timnas Jepang akan bisa menjadi juara Piala Dunia.

"Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh dalam hal kualitas individu, dan kami tidak mampu memainkan pertandingan di mana kami bisa bersaing secara setara secara taktik. Kami kalah dalam penguasaan bola untuk waktu yang lama. Saya pikir turnamen ini membuktikan bahwa kami memiliki kekuatan untuk bersaing dan bahkan menantang level teratas dunia," jelas Ueda.

"Cepat atau lambat, saya pikir kami akan mampu secara realistis mengincar trofi juara. Kami kalah kali ini, tetapi level sepak bola Jepang terus meningkat, dan saya benar-benar merasakannya dalam pertandingan hari ini," imbuh pemain 27 tahun tersebut.

Ucapan terima kasih ditujukan Ueda kepada para suporter yang sudah mendukung timnas Jepang selama Piala Dunia 2026. Pemain Feyenoord tersebut juga memastikan bahwa performa timnas Jepang sedang meningkat.

"Kami memasuki turnamen ini dengan tujuan memenangkan kejuaraan, dan saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua orang yang benar-benar percaya kepada kami dan mendukung kami," tutur Ueda.