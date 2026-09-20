Mohamed Salah Hattrick, Trabzonspor Hancurkan Galatasaray 4-0

JawaPos.com - Mohamed Salah tampil gemilang saat Trabzonspor menghancurkan Galatasaray dengan skor telak 4-0 pada pertandingan Super Lig Turki, Minggu (20/9). Penyerang asal Mesir itu mencetak hattrick sekaligus mengantarkan timnya meraih kemenangan meyakinkan.

Hasil tersebut juga menjadi debut manis Thomas Reis sebagai pelatih baru Trabzonspor di kompetisi liga Turki. Kemenangan atas Galatasaray terasa semakin penting karena sang lawan datang sebagai pemuncak klasemen.

Mohamed Salah langsung membuka keunggulan Trabzonspor ketika laga baru berjalan empat menit. Mantan penyerang Liverpool itu memanfaatkan serangan balik dengan berlari dari wilayah pertahanannya sendiri sebelum menuntaskan peluang melewati kiper Galatasaray, Ugurcan Cakir.

Gol cepat tersebut membuat Galatasaray kesulitan mengembangkan permainan. Trabzonspor terus memberikan tekanan dan mampu memanfaatkan celah di pertahanan tim tamu.

Salah kembali menjadi aktor penting pada menit ke-39. Kali ini, ia memberikan assist kepada Noah Saviolo. Umpan Salah berhasil dimanfaatkan Saviolo untuk menggandakan keunggulan Trabzonspor menjadi 2-0.

Lima menit berselang, Salah kembali mencatatkan namanya di papan skor. Setelah menerima umpan dari Francolino, pemain asal Mesir itu menuntaskan peluang untuk membawa Trabzonspor unggul 3-0 hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, Galatasaray semakin kesulitan mengejar ketertinggalan. Trabzonspor tetap mampu menjaga intensitas permainan dan beberapa kali mengancam pertahanan tim tamu.

Salah kemudian melengkapi penampilan impresifnya pada menit ke-80. Gol ketiganya lahir melalui aksi individu yang mirip dengan gol pembuka. Ia kembali berlari dari wilayah pertahanannya sendiri sebelum menyelesaikan serangan dengan tenang.

Dilansir The Athletic, hattrick tersebut membuat koleksi gol Salah bersama Trabzonspor menjadi tujuh gol dalam delapan pertandingan pada musim pertamanya di Turki.