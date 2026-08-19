Debut Süper Lig Mohamed Salah Bersama Trabzonspor Kontra Kasımpaşa Diwarnai Duel Sengit

JawaPos.com – Mohamed Salah menjalani debutnya bersama Trabzonspor saat menghadapi Kasımpaşa pada pertandingan pembuka Süper Lig musim ini.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (18/8), Pemain asal Mesir tersebut memulai laga dari bangku cadangan sebelum masuk pada menit ke-58 untuk menggantikan Metehan Mimaroğlu.

Pertandingan berlangsung sengit setelah Trabzonspor lebih dahulu unggul melalui Saviolo sebelum Adrian Benedyczak menyamakan kedudukan lewat eksekusi penalti pada menit ke-55.

Salah langsung berusaha memberikan pengaruh setelah masuk dengan mengandalkan kecepatan dan pergerakannya dari sisi sayap.

Salah hampir membantu Trabzonspor mencetak gol kedua setelah mengirimkan umpan silang kepada Paul Onuachu, tetapi sang penyerang gagal menyambut bola tersebut.

Salah juga memperoleh peluang mencetak gol melalui sebuah tembakan yang masih melambung di atas mistar gawang Kasımpaşa.

Selain menciptakan peluang dari permainan terbuka, Salah turut menunjukkan ancaman melalui tendangan bebas yang menghasilkan umpan silang berbahaya ke dalam kotak penalti.

Meskipun belum mampu mencetak gol pada penampilan perdananya, pemain asal Mesir tersebut memperlihatkan kecepatan dan kemampuan menciptakan peluang yang dapat menjadi modal penting bagi Trabzonspor.