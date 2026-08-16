Reaksi Penggemar Menyaksikan Debut Mohamed Salah Bersama Trabzonspor

JawaPos.com - Mohamed Salah menjalani debutnya bersama Trabzonspor pada Sabtu (15/8), masuk sebagai pemain pengganti dalam laga tandang Super Lig yang berakhir imbang 1-1 melawan Kasımpasa.

Pemain asal Mesir itu masuk dalam daftar pemain cadangan untuk laga pembuka musim ini. Pelatih kepala Fatih Tekke memasukkannya pada menit ke-57 saat Trabzonspor sedang berupaya mencetak gol kemenangan, tepat setelah Kasımpasa menyamakan kedudukan hanya semenit sebelum mantan pemain Liverpool itu masuk ke lapangan.

Tidak butuh waktu lama bagi Salah untuk menunjukkan pengaruhnya, dan tak butuh waktu lama pula bagi para penggemar memberikan reaksi setelah menyaksikan pertandingannya.

Performa Mohamed Salah dalam Debutnya Bersama Trabzonspor Salah—yang kini menjadi pemain dengan bayaran tertinggi keempat di Super Lig—beroperasi di sisi kanan serangan Trabzonspor (posisi yang kerap ia tempati saat membela Liverpool dan timnas Mesir selama bertahun-tahun) setelah menggantikan Metehan Mimaroglu, serta menciptakan dua momen paling berbahaya bagi timnya di babak kedua.

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Pada menit ke-69, ia melepaskan umpan silang akurat ke dalam kotak penalti yang gagal dikonversi menjadi gol oleh rekan setimnya, sebelum kemudian menguasai bola di area yang sama delapan menit berselang dan melepaskan tembakan melengkung dari sudut sempit yang meleset tipis dari sasaran.

Trabzonspor sempat unggul berkat gol perdana Noah Saviolo—rekan rekrutan musim panas lainnya—namun Kasımpasa berhasil menyamakan kedudukan melalui titik penalti. Cuplikan penampilan singkat Salah dengan cepat beredar di dunia maya, memperlihatkan sekilas pergerakan dan ketenangan yang menjadi ciri khasnya selama sembilan tahun di Anfield.

Pendapat Penggemar Mengenai Pertandingan Pertama Mohamed Salah Reaksi di platform X sangat positif. Seorang penggemar menulis: "Bukan Salah yang perlu beradaptasi, melainkan tim yang harus menyesuaikan diri dengan Salah. Dia memulai dengan luar biasa," sementara yang lain hanya menulis: "MO SALAH MEMULAI DENGAN LUAR BIASA."

Penggemar lain juga terkesan dengan ketajamannya mengingat kurangnya kebugaran pertandingan. "Jauh lebih baik dari dugaan saya, mulai dari olah kakinya dan segalanya. Jika dia berlatih meningkatkan kondisi fisiknya selama 2-3 minggu, dia bisa dengan mudah mencatatkan 15 gol/assist," tulis penggemar lainnya.