Prediksi Skor Burkina Faso vs Benin di Kualifikasi Piala Afrika: Les Etalons Menang di Kandang

Burkina Faso diunggulkan meraih kemenangan atas Benin pada laga pembuka Kualifikasi Piala Afrika 2027. (Timnas Burkina Faso)
JawaPos.com — Burkina Faso akan menjamu Benin pada laga pembuka Grup F kualifikasi Piala Afrika 2027 di Stade du 4 Août, Sabtu (26/9/2026) pukul 02.00 WIB.
Les Etalons lebih diunggulkan berkat kualitas skuad, pengalaman di AFCON, serta keuntungan bermain di kandang, sedangkan Benin diprediksi kesulitan mencuri hasil positif.
Burkina Faso mengawali perjalanan menuju putaran final AFCON 2027 dengan target meraih tiga poin di depan pendukung sendiri.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Les Etalons untuk membangun momentum setelah cukup lama tidak menjalani laga kompetitif.
Pada kualifikasi AFCON sebelumnya, Burkina Faso menunjukkan performa cukup solid dengan mengoleksi tiga kemenangan dan satu hasil imbang dari enam pertandingan.
Mereka finis sebagai runner-up grup di bawah Senegal sekaligus mengungguli Malawi dan Burundi.
Performa tersebut berlanjut ketika Burkina Faso tampil di putaran final AFCON sebelumnya.
Mereka sempat meraih kemenangan atas Sudan dan Equatorial Guinea sebelum perjalanan Les Étalons dihentikan Pantai Gading pada babak 16 besar.
Kini Burkina Faso ingin memperbaiki pencapaian tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022