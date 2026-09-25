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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 25 September 2026 | 23.21 WIB

Prediksi Skor Burkina Faso vs Benin di Kualifikasi Piala Afrika: Les Etalons Menang di Kandang

Burkina Faso diunggulkan meraih kemenangan atas Benin pada laga pembuka Kualifikasi Piala Afrika 2027. (Timnas Burkina Faso) - Image

Burkina Faso diunggulkan meraih kemenangan atas Benin pada laga pembuka Kualifikasi Piala Afrika 2027. (Timnas Burkina Faso)

JawaPos.com — Burkina Faso akan menjamu Benin pada laga pembuka Grup F kualifikasi Piala Afrika 2027 di Stade du 4 Août, Sabtu (26/9/2026) pukul 02.00 WIB.

Les Etalons lebih diunggulkan berkat kualitas skuad, pengalaman di AFCON, serta keuntungan bermain di kandang, sedangkan Benin diprediksi kesulitan mencuri hasil positif.

Burkina Faso mengawali perjalanan menuju putaran final AFCON 2027 dengan target meraih tiga poin di depan pendukung sendiri.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Les Etalons untuk membangun momentum setelah cukup lama tidak menjalani laga kompetitif.

Pada kualifikasi AFCON sebelumnya, Burkina Faso menunjukkan performa cukup solid dengan mengoleksi tiga kemenangan dan satu hasil imbang dari enam pertandingan.

Mereka finis sebagai runner-up grup di bawah Senegal sekaligus mengungguli Malawi dan Burundi.

Performa tersebut berlanjut ketika Burkina Faso tampil di putaran final AFCON sebelumnya.

Mereka sempat meraih kemenangan atas Sudan dan Equatorial Guinea sebelum perjalanan Les Étalons dihentikan Pantai Gading pada babak 16 besar.

Kini Burkina Faso ingin memperbaiki pencapaian tersebut.

Editor: Edi Yulianto
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