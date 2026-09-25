Prediksi Skor Aljazair vs Zambia di Kualifikasi Piala Afrika: Rubah Gurun Sikat Habis Tim Tamu!

JawaPos.com — Aljazair menjamu Zambia di Stadion Hocine Aït-Ahmed pada Sabtu (26/9/2026) pukul 02.00 WIB dalam laga pembuka Kualifikasi Piala Afrika 2027, dengan tuan rumah membawa rekor 21 pertandingan tanpa kalah di ajang tersebut.

Sementara itu, Zambia datang dengan catatan buruk setelah gagal menang dalam 11 dari 12 pertandingan kompetitif terakhir.

Aljazair Punya Modal Kuat di Kualifikasi AFCON Aljazair memasuki pertandingan melawan Zambia dengan modal konsisten di Kualifikasi Piala Afrika.

Rubah Gurun tidak terkalahkan dalam 21 pertandingan kualifikasi terakhir, dengan rincian 16 kemenangan dan lima hasil imbang sejak takluk 0-1 dari Benin pada Oktober 2018.

Catatan tersebut menjadi salah satu alasan Aljazair diperkirakan mampu mengontrol pertandingan di Stadion Hocine Aït-Ahmed.

Terlebih, laga ini menjadi awal perjuangan mereka untuk mengamankan tiket ke putaran final Piala Afrika 2027.

Aljazair juga tengah membidik penampilan ketujuh secara beruntun di turnamen kontinental tersebut.

Mereka terakhir kali gagal lolos ke Piala Afrika pada edisi 2012, sehingga konsistensi dalam beberapa tahun terakhir menjadi modal penting.