Prediksi Timnas Swiss vs Aljazair Piala Dunia 2026: Ujian Berat Wakil Eropa Hadapi Semangat Singa Gurun

Pemain Timnas Swiss merayakan gol dalam laga internasional. (FIFA)
JawaPos.com - Timnas Swiss akan menghadapi Aljazair pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di BC Place, Vancouver, Jumat (3/7) pukul 10.00 WIB.
Timnas Swiss dan Aljazair sama-sama membawa kepercayaan diri tinggi setelah mampu melewati fase grup dengan penampilan yang cukup meyakinkan. Pertemuan ini menjadi kesempatan besar bagi kedua negara untuk melangkah ke babak 16 besar piala dunia.
Jalur yang akan dihadapi pemenang pertandingan ini juga dinilai cukup terbuka karena selanjutnya akan bertemu pemenang laga Kolombia kontra Ghana. Timnas Swiss datang sebagai juara Grup B setelah mengumpulkan tujuh poin dari tiga pertandingan.
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Tim asuhan Murat Yakin memperlihatkan grafik permainan yang terus meningkat sepanjang fase grup. Perjalanan Swiss diawali dengan hasil imbang 1-1 melawan Qatar. Setelah itu mereka tampil jauh lebih efektif saat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina dengan skor telak 4-1.
Pada pertandingan terakhir grup, Swiss sukses menaklukkan tuan rumah Kanada 2-1 sekaligus memastikan diri finis di puncak klasemen. Keberhasilan mengalahkan Kanada menjadi salah satu bukti bahwa Swiss mampu tampil tenang saat menghadapi tekanan. Organisasi permainan yang rapi dan disiplin menjadi modal utama mereka memasuki fase gugur.
Di sisi lain, Aljazair lolos ke babak 32 besar dengan status runner-up Grup A. Tim besutan Vladimir Petkovic sempat mengawali turnamen dengan kekalahan 0-3 dari Argentina. Namun, mereka mampu bangkit dan menjaga peluang lolos setelah menang 2-1 atas Yordania.
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Pada laga terakhir grup, Aljazair bermain imbang 3-3 melawan Austria dalam pertandingan yang berlangsung terbuka. Mereka sempat unggul melalui Riyad Mahrez, tetapi kemenangan yang sudah di depan mata akhirnya buyar setelah Austria mencetak gol penyama kedudukan di masa tambahan waktu.
Meski hanya finis sebagai runner-up grup, Aljazair menunjukkan kualitas yang tidak bisa dianggap remeh. Lini depan mereka memiliki kecepatan dan kreativitas yang mampu merepotkan pertahanan lawan.
Nama Riyad Mahrez tetap menjadi sosok penting dalam permainan Aljazair. Pengalaman pemain sayap tersebut dipadukan dengan pergerakan Amine Gouiri, Ibrahim Maza, dan Fares Chaibi membuat serangan Singa Gurun cukup berbahaya, terutama saat melakukan transisi cepat.
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