Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar

JawaPos.com — Swiss dijagokan menyingkirkan Aljazair pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di BC Place, Vancouver, Jumat (3/7/2026) pukul 10.00 WIB.

Berbekal status juara Grup B dan performa konsisten sepanjang fase grup, tim asuhan Murat Yakin memburu kemenangan demi mengamankan tiket ke babak 16 besar.

Pertandingan ini juga membuka peluang besar bagi pemenangnya untuk melangkah lebih jauh.

Tim yang lolos akan menghadapi pemenang duel Kolombia kontra Ghana sehingga jalur menuju perempat final dinilai lebih terbuka dibandingkan bagan lainnya.

Mengapa Swiss Lebih Diunggulkan? Swiss tampil impresif sepanjang fase grup dengan mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan. Granit Xhaka dan kolega menutup fase grup sebagai juara Grup B setelah mencatat dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Perjalanan Swiss dimulai dengan hasil seri 1-1 melawan Qatar sebelum bangkit lewat kemenangan telak 4-1 atas Bosnia dan Herzegovina.

Mereka kemudian memastikan posisi puncak klasemen setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor 2-1.

Kemenangan atas Kanada menjadi bukti kematangan permainan Swiss. Mereka mampu menghadapi tekanan dari salah satu tuan rumah sekaligus menunjukkan organisasi permainan yang semakin solid menjelang fase gugur.