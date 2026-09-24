Prediksi Skor Portugal vs Wales: Jajao Kembali ke Lisbon, Leao Jadi Perhatian

JawaPos.com – Bagi Jorge Jesus, kota Lisbon selalu istimewa. Di Lisbon, dia untuk kali pertama sukses membawa klub SL Benfica memenangkan Primeira Liga musim 2009–2010.

Di Lisbon juga kariernya sebagai treinador timnas Portugal akan dimulai.

Jorge Jesus memulai tugas tersebut saat Cristiano Ronaldo dkk bersua Wales dalam matchday pertama Grup A4 UEFA Nations League di Estadio Jose Alvalade, Lisbon. Laga tersebut disiarkan langsung iNews/Sportstars/Vision+ pukul 01.45 WIB.

Di Jose Alvalade, Jesus juga pernah mengawali kariernya bersama Sporting CP. Kali terakhir Jesus berdiri di stadion tersebut terjadi pada musim 2017–2018.

Itu berarti sudah sewindu Jajao, sapaan karib Jesus, pergi dari Lisbon dan berkelana ke klub-klub lain di luar Portugal.

Tahun lalu, dia melatih Ronaldo di klub Saudi Pro League, Al-Nassr FC.

”Bersama taktik Jesus, timnas Portugal bakal memainkan sepak bola yang jauh lebih menyerang,” kata Laurindo Filho, analis sepak bola Portugal dalam analisisnya di A Bola.

Jesus juga akan mencatatkan namanya sebagai pelatih tertua yang membesut Portugal pada usia 72 tahun.

Tekanan bagi Jesus bukan sekadar menjaga keseimbangan skuad Portugal setelah ditinggal Roberto Martinez. Dia dituntut membawa Selecao das Quinas, julukan Portugal, mempertahankan gelar Nations League.